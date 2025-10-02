Estos son los rituales para atraer la prosperidad en Luna creciente

Las energías de la naturaleza son realmente poderosas por lo que el Feng Shui, la astrología y creencias sostienen que deben ser bien aprovechadas. Uno de los elementos naturales más poderosos, es la Luna.

En octubre las energías se han potenciado por lo que es importante que tengas en cuenta los rituales que debes llevar a cabo para atraer la prosperidad.

La Luna creciente simboliza el impulso, el crecimiento y la activación. Ante esto es que se plantea un buen momento para sembrar la semilla, es decir, la intención que quieres que se expanda y dé frutos.

¿Qué rituales realizar en Luna creciente?

El mundo esotérico nos dice que es fundamental poder trabajar con la prosperidad, la abundancia y todo lo que traiga buenas energías. Es por esto que para esta energía ascendente es necesario tener el impulso y tomar acciones concretas para cumplir las metas establecidas.

La Luna creciente contiene mucho magnetismo por lo que hace que sea un período perfecto para rituales de atracción y manifestación.

El Feng Shui nos dice que uno de los rituales consiste en encender una vela blanca en la entrada del hogar cuando está atardeciendo; este es un símbolo de apertura a nuevas oportunidades.

⚡Octubre 2025 es un mes-bisagra: del portal 10/10 al clímax del 23/10, todo nos empuja a soltar lo viejo y renacer.

🔮 Mes 10 = la Rueda de la Fortuna gira.

Menos control, más presencia.

¿Listos para la etapa más intensa del año?



✨ Abróchense los cinturones.



Hilo 🧵 pic.twitter.com/aWe0Q8AeSr — Matias (@Lodicelaluna) September 27, 2025

Para quienes quieren más abundancia y prosperidad, se recomienda un sistema milenario en el que tienes que colocar un vaso con agua limpia y tres ramitas de canela. Es uno de los rituales más poderosos a nivel material que se fortalece con las peticiones.

Ante esto es que tienes que tomar un papel y escribir tres intenciones claras que estén relacionadas con el crecimiento personal y también con el fortalecimiento de los vínculos. Vas a doblar el papel y guardarlo en un lugar especial de la casa, en lo posible que sea en la zona este.

Por último te recomendamos incorporar símbolos como una fuente de agua en el hogar, un tablero de visión con tus metas o la inauguración de un rincón especial cargado de intención, ayuda a que la abundancia fluya con más fuerza en tu vida cotidiana.

