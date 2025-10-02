Elimina para siempre el sarro del excusado con solo 3 ingredientes de cocina

La limpieza general del hogar es un hábito necesario que ayuda a mantener los espacios desinfectados y libres de sarro, bacterias y gérmenes. Estos últimos pueden ocasionar enfermedades o alergias. Por eso es tan importante mantener la casa limpia.

Uno de los espacios que más se ensucia es el baño. Dentro de esta parte de la casa, el excusado es un elemento que suele acumular suciedad de todo tipo: desde restos de heces hasta residuos de agentes limpiadores. Pero también puede acumular sarro con el correr de los años.

Conoce el método casero para quitar el sarro de la taza del baño. Solo necesitas 3 ingredientes de cocina. Apunta el truco para que el baño quede limpio y reluciente.

Truco casero: ¿Cómo quitar el sarro del excusado con 3 ingredientes de cocina?

Según los expertos de Consum, existe un truco casero que puede eliminar el sarro del excusado con ingredientes de cocina. Esto se debe a las propiedades desengrasantes y blanqueadoras de las sustancias.

Los tres ingredientes de cocina son bicarbonato de sodio, limón y vinagre. Respecto de este último elemento, todas sus variedades sirven para el procedimiento. Pero el blanco es el que potencia la efectividad de este remedio casero limpiador.

Los 3 pasos para eliminar el sarro del excusado con 3 ingredientes de cocina

El sarro puede aparecer en la taza del baño por la acumulación de gérmenes y bacterias que se adhieren a la superficie. Su aspecto puede tornarse amarillento, sobre todo si se combina con residuos de productos de limpieza industriales ineficientes. Estos son los pasos para quitarlo con ingredientes de cocina, en caso de no tener agentes limpiadores industriales a mano:

Mezclar ¾ de taza de vinagre blanco, 5 cucharadas de bicarbonato de sodio y el jugo natural de 1 limón. Debe formarse una pasta. Colocar esta pasta limpiadora en el interior del excusado, en las zonas que se quieren blanquear. Dejar 60 minutos. Transcurrido ese tiempo, se debe frotar con una escobilla o con la parte rugosa de una esponja. Así es como se conseguirá blanquear la zona y eliminar el sarro.

Este truco casero de limpieza es efectivo por las sustancias que contienen los ingredientes. Según los expertos de Eco Splendo, el ácido cítrico de las frutas y el ácido acético del vinagre, ayudan a disolver y ablandar el sarro acumulado. La acción se complementa con la efervescencia del bicarbonato de sodio. Por lo tanto, este método es antibacteriano casero y económico. Se puede aplicar 1 vez a la semana en el excusado para mantener la superficie reluciente.