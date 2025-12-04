Experto en psicología revela qué significa hablar solo y en voz alta

La tendencia, a nivel mundial, es cada vez más grande. Ya sea en un espacio público o cerrado, son cada vez más las personas que hablan solas o, bien, que piensan en voz alta. Esta situación ha generado un interés particular para aquellas personas que estudian o deseen estudiar la carrera de psicología.

La tendencia de hablar con uno mismo en voz alta se ha vuelto una costumbre cada vez más arraigada en las nuevas generaciones, lo anterior pese a que sigue siendo estigmatizada y relacionada con problemas mentales o emocionales. Ahora bien, ¿qué dice la psicología respecto a estas personas?

¿Qué significa hablar solo y en voz alta, según la psicología?

Lejos de ser un asunto preocupante, la práctica de hablar solo en voz alta puede significar un aumento considerable en las habilidades cognitivas de la persona, sobre todo en aspectos como la concentración y la memoria en tanto no aparezcan otros síntomas físicos que sean más serios.

El profesor Gary Lupyan, de acuerdo con la cadena BBC, explica que verbalizar los pensamientos no sugiere una conducta irracional, sino más bien es un proceso que adapta y, a su vez, potencia distintos rasgos como, por ejemplo, localizar objetos con más rapidez cuando se dice su nombren en voz alta.

Y es que, según Lupyan, al mencionar lo que se observa el cerebro activa una imagen mental que identifica el objeto con una velocidad más rápida. Ante ello, distintos expertos en salud mental sugieren que estos comportamientos no derivan en trastornos, sino que, por el contrario, pueden mejorar algunas funciones cognitivas en quien los practica.

¿Cuáles son las ventajas de hablar con uno mismo, según la psicología?

La psicoterapeuta Anne Wilson establece que toda persona necesita hablar con alguien que conozca de la cabeza a los pies y que sea interesante, por lo que no hay alguien mejor que uno mismo. Por ello, dentro de los beneficios de esta práctica destacan el reforzamiento de la memoria, la facilitación en resolver problemas y una estructura más adecuada del pensamiento.