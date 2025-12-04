Esto fue lo más googleado por los mexicanos en 2025: deportes, celebridades y tecnología dominaron el año en Google

Llega el fin de año y con este Google hace grandes revelaciones sobre lo que los usuarios suelen buscar en su buscador en las diferentes categorías. Si te preguntabas qué fue lo que más googleamos los mexicanos durante 2025, te contamos sobre todos los temas, momentos virales imposibles de ignorar y personajes del entretenimiento que marcaron tendencia. El Mundial de Clubes, la beca Rita Cetina, la pelea del Canelo y hasta Paquita la del Barrio estuvieron en el top de búsquedas…

Lo más buscado por los mexicanos en 2025 (y qué dice de nosotros)

Primero vamos con el top 10 de lo más buscado en Google en México durante el 2025:



Mundial de Clubes Gemini Copa Oro Copa Mundial de Futbol Sub-20 Champions League Beca Rita Cetina Deepseek iPhone 17 Paquita la del Barrio Canelo vs Crawford

Deportes: la verdadera religión en México

Es impresionante la pasión y amor que tiene el público mexicano por los diferentes eventos deportivos a nivel mundial. Es por eso que el Mundial de Clubes sea la búsqueda número uno del año; no sorprende y no fue lo único, pues también entraron la Copa Oro, Champions League y hasta el Canelo vs. Crawford fueron los que más impulsaron millones de consultas.

Las competencias deportivas más buscadas en Google por los mexicanos fueron:



Mundial de Clubes Copa Oro Copa Mundial de Fútbol Sub-20 Champions League Canelo vs Crawford Liga de las Naciones de la UEFA Canelo vs Scull UEFA Europa League Blue Jays Eliminatorias CONMEBOL

Lo más buscado en Google entre celebridades y fenómenos virales

El interés por Paquita la del Barrio, tanto en vida como tras su muerte, movió a todo el país este 2025. Pero ella no fue la única; varias figuras lograron convertirse en tendencia y entrar en la lista, como: Florinda Meza, Kendrick Lamar, Ozzy Osbourne o Hulk Hogan.

En cuanto a momentos virales, 2025 nos regaló obsesiones como Labubu, Peanutize Me, Astronomer, las K-pop Demon Hunters y el eterno trending de Bad Bunny México. A continuación te dejamos la lista completa de los momentos más virales:



Labubu Peanutize Me Cónclave Loro Piana Eclipse Astronomer Bad Bunny México Mariana Treviño Nano Banana Las guerreras K-pop

Entretenimiento y películas favoritas del año

México también googleó sin parar series y programas de televisión como La granja VIP la cual ocupa el primer lugar en búsquedas, seguida por El juego del calamar, Mentiras y documentales polémicos como Marcial Maciel: El lobo de Dios.

Las películas que más llamaron la atención van de lo nostálgico a lo blockbuster: Lilo y Stitch, Nosferatu, Superman, Destiny Final: Lazos de Sangre y la siempre polémica Emilia Pérez.

Tecnología: IA, iPhones y más IA

El 2025 fue clarísimo: Gemini, Deepseek, iPhone 17 y Nintendo Switch 2 fueron las estrellas de la categoría tecnológica. Con estos tops, descubrimos que la IA fue la dueña del internet… y probablemente de nuestras vidas.

