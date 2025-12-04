Navidad; estos son los bazares donde encontrarás regalos y adornos a buen precio

Falta muy poco para que se lleve a cabo el intercambio navideño o Día de Reyes, por lo que los regalos son lo principal. Si tienes dudas de dónde adquirirlos pues te vamos a contar sobre cuatro bazares de la Ciudad de México que tienen todo tipo de productos.

¿Cuáles son los bazares dónde puedes encontrar regalos?

Bazar Navideño Canaive de CDMX

Aquí te encontrarás con un bazar súper grande que en diciembre ofrece productos y prendas como playeras, chamarras, chalecos, pantalones, blusas y más, hasta calzado como tenis, botas, tacones y sandalias, así como mochilas, bolsos, accesorios y hasta blancos.

Para este 2025, estarán desde el 13 al 23 de diciembre, en el Palacio de los Deportes, donde el acceso será por la Puerta 5, con entrada libre todos los días y desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas aproximadamente.

🎄✨ ¡La magia de la Navidad está a la vuelta de la esquina! Nuestro Mercado Navideño ya casi abre sus puertas. Ven a descubrir emprendimientos únicos, proyectos creativos y productos que no encontrarás en ningún otro lugar. 🎁



No te lo pierdas, será el plan perfecto para esta… pic.twitter.com/giJ3P0hwaR — Alianza Francesa CDMX (@AFMexico) December 4, 2025

Debes tener en cuenta que los precios van a partir de los 100 pesos pero se recomienda llegar temprano para poder observar mejor.

Hootbook Bazar de Invierno

En este caso tienes que tener en cuenta que es un bazar disponible del 5 al 7 de diciembre, de 10 a 20 horas. Se rumorea que podrá haber otra edición del 12 al 14 pero no hay nada confirmado.

Habrá expositores de todo tipo, pues estarán los que venden postres, café y antojitos, así como los que se dedican a la cerámica, plantas, joyería, moda, cosméticos y decoraciones del hogar.

Para mayor disfrute, en los últimos dos días estará presente Santa Claus desde las 13 horas. Además las mascotas son bienvenidas al lugar.

El bazar será en Parque La Mexicana, ubicado en Luis Barragán 505, Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos. La entrada es libre y sus productos rondan desde los 50 pesos.

Bazar Río Blanco

Este bazar es el más grande de la alcaldía Gustavo A. Madero, pues se encuentra cerca de Congreso de la Unión 44, Calle Oriente 91 y Calle Oriente 95, Mártires de Río Blanco, y abarca infinidad de calles con puestos donde encuentras de absolutamente todo.

Aquí hay comida, ropa, cobijas, sábanas, tenis, zapatos, adornos como esferas, árboles, series y hasta seguro encuentras puestos de frutas y verduras, todo desde los 15 pesos.

La misma durará hasta la primera semana de enero con horario de 10 a 20 horas. También las mascotas son bien recibidas.

Mercado Navideño

Aquí venden prendas bonitas, calientitas y con el mejor estilo, zapatos, tenis, antojitos bien mexicanos hasta gourmet, bebidas, artículos para decorar el hogar.

Además cuentan con sus pots para tomar fotografías(con una caja de regalo gigante y osos de nieve) y hasta un trenecito para que los niños ronden y jueguen por ahí, ambientado con música, árboles y luces.

🙌Este sábado 6 de diciembre, a las 12:30, Rodricuentacuentos se presenta en nuestro Mercado Navideño del Centro San Ángel. 🎄

👏Una experiencia divertida y entrañable para grandes y pequeños.

👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👧‍👧👩‍👩‍👦👩‍👩‍👧👩‍👩‍👧‍👦👩‍👩‍👦‍👦Evento gratuito. ¡Trae a toda la familia! pic.twitter.com/U3m9jvzZPt — Alianza Francesa CDMX (@AFMexico) December 3, 2025

Este lugar estará instalado en el Palacio de Hierro Perisur, en Anillo Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, de lunes a domingo de 11 a 21 horas, y se quitará hasta el 24 de diciembre.

