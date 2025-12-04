Viuda de Andrés García explota y revela que sus hijos se pelean por la casa

Recientemente, Margarita Portillo, la viuda de Andrés García, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, en especial al anunciar que la propiedad en Acapulco del famoso actor se encuentra a la venta. Ahora los hijos del artista pelean por la casa en la playa, generando gran enojo.

Ante los hechos, Margarita aprovecha el momento para dejar clara la situación, lanzando fuertes comentarios al respecto. Para que sepas todo el chisme, te detallaremos qué es lo que ocurre y qué situaciones están generando.

¿Qué comentó Margarita Portillo, la viuda de Andrés García?

Margarita Portillo, ante la disputa que se hace por la propiedad de Andrés García, le ha generado mucho enojo al respecto. En un inicio detalla que dicha mansión nunca estuvo a nombre del actor; la realidad es que gran parte de la vivienda estuvo a nombre de Rosa García, la hermana del artista. Y una parcela del territorio fue heredada a la viuda cuando el actor aún seguía con vida; así lo explican en TV y Novelas.

Al darse a conocer la noticia, Leonardo García, uno de los hijos del actor, explicó que dicha propiedad no podía ser vendida, puesto que se encontraba en un juicio testamentario, el cual todavía no llega a su fin, dando inicio a la pelea por la casa.

La viuda, al ver que uno de los hijos del actor pelean por la casa, generó mucho disgusto, por lo que ante Imagen TV, aprovechó para anunciar que ellos saben que la propiedad nunca estuvo a nombre de su padre, por lo que no tienen ninguna relación con el testamento que se dejó.

¿Cómo es la casa de Andrés Garcia?

Andrés García, durante muchos años, vivió en su mansión “El Paraíso”, vivienda que fue testigo de múltiples fiestas con diversas celebridades. Sin embargo, también fue la propiedad en la que el actor pasó sus últimos días de vida antes de morir el 4 de abril del 2023.

La reconocida casa se encontraba en Acapulco, costa a la que Andrés le tuvo mucho cariño; se menciona que tenía vista directa a la playa, contando con 3 pisos, múltiples áreas verdes, alberca y tenía su propio muelle. Pero con el impacto de los huracanes Otis y John, dejaron varios daños irreparables en la reconocida vivienda.