La razón por la que debes colocar sal en la entrada de tu casa, según el Feng Shui

En la cocina de todas las casas hay un elemento que no puede faltar y es la sal. La misma ayuda a potenciar sabores como así también a conservar alimentos. Sin embargo, también tiene un importante papel en rituales o limpiezas del hogar.

Atrae la abundancia en este 2025 con ayuda del feng shui. Te decimos cómo [VIDEO] En Venga la Alegría nos preocupamos por tu bienestar. Toma nota de esta importante información y ponla en práctica para ver los resultados.

La sal forma parte de distintos ritos, creencias y costumbres. Aunque no sólo puede traer buena suerte, sino que también lo contrario.

El Feng Shui, técnica milenaria utilizada para el equilibrio de las energías, considera que la sal es un elemento indispensable para eliminar las malas vibras. Así también ayuda a expandir la espiritualidad.

¿Cuál es el significado de colocar sal en la entrada de la casa?

Si la energía no sigue su curso normal, pues el Feng Shui manifiesta que pueden ocasionarse problemas emocionales o financieros. Es aquí cuando la sal cumple un rol importante de purificar el ambiente.

La sal ayuda a equilibrar la energía en los espacios y tiene un impacto positivo en las personas que habitan ese hogar. Al colocarlo en la puerta, estás contribuyendo al equilibrio debido a que es el sitio por donde ingresa el Chi.

Ritual de Purificación con Sal (Próximo Domingo)

​Día recomendado: El ritual se realiza tradicionalmente el domingo, idealmente al anochecer o justo antes de dormir, para cerrar la semana purificado. [Lo cambie un poco pero si queres podes en cualquier momento del dia domingo]… pic.twitter.com/zs8OZDtXgT — 🎀Agos🎀 (@eltarotde_agos) September 30, 2025

¿Cuáles son los beneficios de colocar sal en la entrada del hogar?

Colocar sal en la entrada de un hogar nuevo o en un negocio ayuda a asegurar la prosperidad. Para ello tienes que poner sal en un recipiente y dejarlo en el umbral la puerta.

Esto ayudará a absorber todas las malas energías que ingresen al hogar por la entrada protegiendo el hogar. Si hay una casa nueva, colocar un puñado de sal en la alacena ayudará a atraer suerte.

De esta manera deberás tener en cuenta este ritual de la sal para poder mantener la energía en equilibrio. Así es que podrás evitar peleas en tu familia y que todo funcione de manera correcta.

Para que este ritual tenga efecto, es importante que renueves la sal y la vieja la tires para pueda seguir abundando el equilibrio, según lo que dicta el Feng Shui.

