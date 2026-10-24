Ivonne Montero CUESTIONA la lealtad de su grupo en La Granja VIP y ADVIERTE que no pasará por alto ciertos desplantes: “Las cosas como son”

Ivonne Montero volvió a expresar sus diferencias con algunos integrantes de su grupo en La Granja VIP. Durante una conversación con Julio Camejo, la actriz cuestionó ciertas actitudes de sus compañeros y aseguró que no está dispuesta a pasar por alto situaciones que considera injustas, especialmente después de haber mantenido su compromiso con la alianza.

¿Por qué Ivonne Montero cuestiona la lealtad de los Disfuncionales en La Granja VIP?

Las diferencias dentro de los Disfuncionales, el grupo encabezado por Niurka Marcos, no son nuevas. El pasado 22 de octubre, Ivonne había comenzado a desconfiar de su alianza porque sentía que algunos integrantes no correspondían a su lealtad. Incluso, durante una conversación con Azalia Ojeda, expresó sus dudas sobre las estrategias que estaban siguiendo.

Ahora, en su charla con Camejo, la actriz retomó uno de los acuerdos que, según explicó, habían establecido: hablar directamente cualquier problema, por pequeño que fuera, para evitar diferencias entre los integrantes.

Como ejemplo, recordó un incidente con Niurka relacionado con la ropa que había retirado de la lavadora. Montero cuestionó que aquella situación no se hubiera discutido colectivamente, mientras que un desacuerdo anterior que tuvo con Rafael Mercadante sí fue abordado durante una cena.

“Si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo parejo”, reclamó, al señalar que esas diferencias en el trato podían ser aprovechadas por el grupo contrario.

Julio coincidió en que los otros participantes podían utilizar esos desacuerdos a su favor. Sin embargo, Ivonne insistió en que también era necesario cumplir con los compromisos establecidos. “Porque es muy fácil hablar y no sostener las cosas”, expresó.

Ivonne Montero señala a Niurka Marcos por dejarla fuera de una reunión

Uno de los momentos que más cuestionó la actriz ocurrió cuando, según su relato, Niurka comenzó a reunir a varios compañeros para conversar sobre asuntos del equipo.

Montero explicó que se encontraba sentada cerca de ellos cuando la cubana llamó a otros participantes para que se acercaran. Lo que le llamó la atención fue que no la incluyera en la convocatoria.

“Yo estaba ahí sentada. No puede ser que no me haya visto y cerró la puerta. Esos son los detalles que ella tiene que ver. Esos son los detalles que yo no voy a pasar por alto”, sostuvo.

Ivonne Montero TRAICIONA a sus aliados en La Granja VIP y se une con Azalia por un contundente motivo (VIDEO)

Camejo le recordó que también habían intentado llamarla durante una conversación relacionada con el Peón de Oro, aunque Ivonne explicó que en ese momento había ido a cambiarse y que se sentía mal por lo sucedido.

Para el actor, lo importante no era determinar si había escuchado el llamado, sino encontrar una manera de mantener la comunicación entre los integrantes.

Sin embargo, su compañera manifestó su preocupación por la posibilidad de quedar al margen de futuras decisiones.

En ese contexto, mencionó la cercanía que, desde su perspectiva, existe entre Pablo Montero, Natalia Alcocer y Niurka Marcos. Señaló que los dos primeros son pareja y que la cubana mantiene una relación muy estrecha con Pablo.

“Ahí está un trío galáctico”, comentó, aunque aclaró que no tenía inconvenientes con esa cercanía. Su reclamo estaba dirigido a que las reglas fueran iguales para todos.

“Las cosas como son. Las cosas que hacen se sostienen”, afirmó, anticipando que no aceptaría que sus observaciones fueran descartadas como una interpretación equivocada.

Julio Camejo propone mantener la alianza para avanzar en La Granja VIP

Frente a los cuestionamientos de Ivonne, Julio planteó distintas posibilidades para el futuro del grupo. El actor reconoció que podían decidir terminar con su unión y competir individualmente, aunque advirtió que esa alternativa también los dejaría expuestos frente a los demás granjeros.

Otra opción, explicó, sería establecer alianzas temporales o continuar avanzando como bloque hasta que las circunstancias del juego hicieran necesario cambiar de estrategia.

“Yo te invito, Ivonne, si es que queremos seguir con esta unión”, expresó antes de explicar sus alternativas.

Montero respondió que estaba de acuerdo con seguir trabajando en equipo, pero reiteró que su comportamiento había sido consistente con los compromisos asumidos.

“He jugado súper leal”, aseguró en dos ocasiones.

¿Podrán los Disfuncionales mantener su estrategia conjunta o las diferencias que señala Ivonne Montero terminarán por modificar las alianzas en La Granja VIP?