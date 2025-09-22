5 formas efectivas para disminuir la ansiedad en momentos difíciles

Hay situaciones en nuestra vida donde sentimos que la ansiedad nos domina, en especial en momentos difíciles de mucho estrés a nuestro alrededor, por lo que debemos tener mucho cuidado y hacer lo posible por dominar nuestra mente, ya que podríamos tomar decisiones precipitadas que nos afecten.

Por suerte, los expertos han recomendado 5 formas efectivas de disminuir la emoción, logrando obtener una paz momentánea, permitiendo que nuestra cabeza se tranquilice y tome una decisión más certera al respecto. Conoce los detalles.

¿Cómo disminuir la ansiedad eficazmente?

Nadie está exento de sufrir momentos difíciles, donde sentimos que nada tiene solución o que todo mundo se nos viene abajo. Ante tales situaciones, debemos tomarlo con calma. Es así que el portal en Instagram de Buena Vibra Camp, comparte 5 formas efectivas de disminuir la ansiedad progresivamente:

Di el abecedario completo al revés o cuenta del 100 al cero, esto ayudará a detener tu cerebro para que se concentre en el ejercicio. Sopla con un popote, permite que el ritmo cardiaco baje con ayuda de una respiración más controlada. Toma un cubo de hielo, el frío hace que tu mente se enfoque en la temperatura. Come dulces ácidos, el sabor fuerte ayuda a tu mente a enfocarse en eso. Masajea tu tórax, abdomen o sien, ayuda a calmar las emociones

Con estos sencillos pasos lograrás calmar tu mente de todos los pensamientos que llegan, permitiendo tomar todo con calma y ubicarte en la tierra. Intenta cualquiera de los mencionados y escoge tu preferido para disminuir la emoción.

¿Todas las personas pueden tener ansiedad?

Una cosa es sentir ansiedad, y otra cosa es tener el trastorno. Por un lado, la emoción es algo que podemos sentir las personas ante momentos difíciles de mucho estrés, provocando que tengamos una sensación de miedo, temor o preocupación hacia lo que ocurre a nuestro alrededor.

Por otro lado, el trastorno se caracteriza por sentir miedo a ciertas cosas, provocando que no seamos capaces de hacer actividades cotidianas, requiriendo el apoyo de expertos para que sea tratada y diagnosticada, quienes se encargaran de asesorarte y darte formas efectivas de solucionar esos episodios.