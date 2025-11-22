Frente Frío 16: Estos estados tendrán temperaturas mínimas de -10 grados el sábado 22 y domingo 23 de noviembre

Las bajas temperaturas finalmente han llegado al país. Autoridades de México han confirmado la llegada tanto de una Tormenta Invernal como del Frente Frío 16, por lo que es preciso conocer los estados de la República que serán los más afectados durante el 22 y 23 de noviembre del 2025.

Como sabes, el Frente Frío 16 no solo traerá consigo el descenso de temperaturas a través de estados que tendrán mínimas de -10 grados, sino que también generará un periodo de fuertes lluvias y chubascos, así como la posible caída de nieve y aguanieve, durante este fin de semana en el país.

¿Qué estados serán los más afectados por el Frente Frío 16 este fin de semana?

Sábado 22 de noviembre:

Nieve o posible caída de aguanieve : Baja California, Chihuahua y Sonora.

: Baja California, Chihuahua y Sonora. Mínimas de -5 a 0 grados: Chihuahua, Sonora, Baja California, Durango, Tlaxcala, Puebla, Zacatecas y el Estado de México.

Chihuahua, Sonora, Baja California, Durango, Tlaxcala, Puebla, Zacatecas y el Estado de México. Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California, Coahuila, Sonora, Tamaulipas y Nuevo León.

Baja California, Coahuila, Sonora, Tamaulipas y Nuevo León. Intervalos de chubascos: Veracruz, Baja California Sur, Jalisco, Colima, San Luis, Michoacán, Estado de México, Puebla, Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

Te puede interesar: ¿Cuándo termina la temporada de Frentes Fríos en México?

CONAGUA

Domingo 23 de noviembre:

Nieve o posible caída de nieve : Sierras de Chihuahua.

: Sierras de Chihuahua. Mínimas de -10 a -5 grados con heladas durante la madrugada: Durango y Chihuahua.

Durango y Chihuahua. Mínimas de -5 a 0 grados : Baja California, Zacatecas, Sonora, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México.

: Baja California, Zacatecas, Sonora, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. Intervalos de chubascos : Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y Chiapas.

: Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y Chiapas. Lluvias aisladas: Baja California Norte y Sur, San Luis, Colima, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Tabasco, Hidalgo, Yucatán y Campeche.

¿Hacia qué estados recorrerá el Frente Frío 16?

El Servicio Meteorológico Nacional establece que el Frente Frío 16 recorrerá el norte y noroeste de la República Mexicana, movimiento que generará el descenso de las temperaturas a través de un ambiente frío y muy frío en dicha región. Además, se esperan lluvias intensas y fuertes rachas de viento durante este fin de semana.