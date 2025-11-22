¿Quién fue el genio que diseñó el vestido de Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo 2025?

El pasado 20 de noviembre la tabasqueña Fátima Bosch se coronó como la ganadora del certamen más importante de belleza en el mundo, Miss Universo 2025, haciendo que México sumara su cuarta corona. Sin embargo, uno de los temas que han rodeado la nota es ¿quién está detrás de la elaboración y diseño del vestido que portó? La respuesta es Trino Orozco.

¿Quién es Trino Orozco?, el responsable del vestido rojo de Fátima Bosch.

Trino Orozco es un diseñador mexicano, quien trabajó haciendo vestidos para Fátima Bosch durante su participación en Miss Universo en la categoría nacional e internacional. Cuenta con 12 años de experiencia y su pasión por crear lo ha llevado a elaborar diseños para figuras públicas como Cynthia Rodríguez, Ariadne Díaz, Paola Tanguma, Jimena Gállego, Victoria Theilvig, entre otras.

En redes sociales el diseñador expresó: “No dimensionan la felicidad qué hay en mí de poder trabajar con la mujer más bella de todo México, aquí están reflejadas horas de desvelo, de cansancio, infinitas horas de trabajo, pero todo esto vale la pena al ver esta obra de arte en escenario, ver el resultado final en Fátima, en verdad que es maravilloso”.

Miles de personas han reconocido su gran trabajo y aportación en el concurso expresando que fue la pieza perfecta para Fátima pues resaltó aún más sus cualidades haciéndola ver impecable y elegante.

¿Usar vestido rojo en Miss Universo da suerte y asegura el triunfo?

El color del vestido ha generado muchos comentarios en redes sociales afirmando que el rojo da una especie de “suerte” en las concursantes ya que las mexicanas Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020) se han coronado utilizando ese color. Sin embargo, esto no es una certeza o verdad absoluta.

Respecto al vestido este se caracterizó por la gran cantidad de pedrería que llevó, detalles dorados, un cuello alto y una capa con transparencia y brillos. Fue una prenda elegante e imponente que en definitiva resaltó por completo la belleza de la ganadora.