“El Patrón” confirma función de lucha GRATIS si se queda en La Granja VIP: ¡así repartirá los boletos!

Alberto del Río "El Patrón" y Kike Mayagoitia saben que no deben atenerse a ser salvados en este Viernes de Traición y, por ello, unieron fuerzas de nuevo para pedir votos que les permitan quedarse en La Granja VIP por una semana más... ¡reiteraron que la función de lucha libre gratis es una realidad y hasta revelaron cómo repartirán las entradas!

¿Qué dijo "El Patrón" de la función de lucha libre que ofrecerá si se queda en La Granja VIP?

En medio de los preparativos para la telenovela granjera que mantuvieron ocupadas a las celebridades durante todo este viernes , "El Patrón" y Kike Mayagoitia aprovecharon la pausa del descanso para aparecer ante las cámaras 24/7 con un mensaje especial para sus fans.

"Amigos, esto es lo que tienen que hacer para que nos quedemos en La Granja VIP tanto Kike como su amigo 'El Patrón'. No se les olvide, no se confíen porque si se confían y piensan que ya llevamos muchos votos nos pueden 'chispar' de La Granja, y eso es algo que no queremos", declaró "El Patrón".

Kike Mayagoitia, por otro lado, pidió que su solicitud de votos se vuelva viral para obtener la mayor cantidad de apoyo posible: "Todo cambia de un momento a otro, por una semana más a votar, a votar, a votar, a mandar el link de votos por Instagram, por Telegram, por WhatsApp...", expresó.

Sobre la función de lucha libre gratis, "El Patrón" reiteró que si se queda en La Granja VIP junto con Kike el espectáculo se volverá realidad para 2 mil personas elegidas al azar... ¡el atleta fue más allá y prometió que también repartirá 300 cervezas!

"Ya hasta tenemos la dinámica: nos mandan el screenshot del voto que hicieron para Kike y para 'El Patrón' y de ahí elegimos 2 mil personas al azar, lo mismo con las cheves... así que a votar, a votar, a votar", concluyó Del Río.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres salvar a tu granjero/a favorita te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar para mantenerlo en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: