Frente Frío 17: Lista de estados con LLUVIAS y -10 grados HOY jueves 4 de diciembre

La primera semana del mes está a punto de culminar y, con ello, luce interesante conocer lo que ocurrirá con varios estados del país en cuanto al clima se refiere. Por ende, aquí conocerás la lista de lugares en donde el Frente Frío 17 generará lluvias y mínimas de hasta -10 grados hoy jueves 4 de diciembre.

Será durante este día que el Frente Frío 17 afecte a muchos estados no solo con lluvias y bajas temperaturas, sino también con las fuertes rachas de viento que se avecinan, así como las descargas eléctricas que se prevén en algunos lugares específicos. ¿Cuáles serán los estados más afectados al respecto?

Estos serán los estados afectados por el Frente Frío 17 hoy jueves 4 de diciembre

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, estados como Durango, Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua tendrán que lidiar con lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm. En tanto, Coahuila y Sonora vivirán los estragos de los chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm.

San Luis, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, Querétaro, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca tendrán intervalos de chubascos de 5 a 25 mm. Finalmente, Baja California, Aguascalientes, Tlaxcala, Guanajuato, Morelos, Campeche, Tabasco, Yucatán, la Ciudad y el Estado de México vivirán lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm.

El Frente Frío también dejará la probabilidad de nieve o aguanieve en Chihuahua, Sonora, Durango y Sinaloa, así como mínimas de -10 grados con heladas durante la madrugada tanto en Durango como en Chihuahua. Por último, el estado de México, Tlaxcala, Sonora, Zacatecas, Puebla, Oaxaca y Veracruz tendrán que lidiar con mínimas de -5 a 0 grados.

¿Qué otro fenómeno natural se espera para este jueves 4 de diciembre?

Según explica la Conagua, durante este día se espera una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la cual podrá desplazarse hacia el norte y noroeste del país gracias a su interacción con una corriente en chorro polar, hecho que generará chubascos, lluvias y un ambiente de frío a muy frío durante las últimas horas del día.