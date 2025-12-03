Violeta Isfel nuevamente enciende la polémica tras rivalidad con Ricardo Ache

Violeta Isfel se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta ya que ha tenido inconvenientes en la obra ¿Cómo te va mi amor?. De acuerdo a lo que se sabe, no tiene una buena relación con sus compañero ni tampoco con la producción y se habría peleado fuertemente con Ricardo Ache.

¿Qué pasa con Violeta Isfel en la obra?

De acuerdo a una persona que trabaja en la obra con Violeta Isfel manifestó para la revista TV Notas: “No sé ni por dónde comenzar...No es la primera vez que trabajo con esta mujer y ya me tiene harto. Violeta es un hígado en cada proyecto que trabaja, y en esta obra no ha sido la excepción. Alguien debe ponerle un alto, porque se está pasando de lista”.

“Literalmente la tenemos que tratar con pincitas, porque de todo se ofende la ‘señorita’. Seguramente ha de pensar que es una estrella de Hollywood, pero, para su mala suerte, no lo es. Es grosera, problemática, prepotente y soberbia con todo el equipo en general. La verdad, no lo merecemos”.

Además la fuente ha manifestado que todo el elenco se ha visto afectado por la conducta de Violeta Isfel.“Lo que pasa es que a esta señora no le embona nada. Desde el principio llegó con aires de grandeza. Eso ha hecho que el ambiente laboral se ponga muy tenso. Yo no quería hablar, pero ya me tiene cansado esta situación. Su comportamiento ha hecho que las cosas no fluyan orgánicamente”.

¿Ricardo Achey Violeta Isfel peleados a muerte?

La fuente que destapó esta polémica, ha manifestado que los conflictos entre Ache e Isfel son muy fuertes.“Ricardo también ha tenido actitudes muy alzadas. Cuando los presentaron no hubo química en lo absoluto. Han tenido mucha rivalidad y ya no sabemos qué hacer con ellos. Creo que hemos llegado al límite de lo que puede permitir nuestra paciencia”.

“Ella intentó ser de la misma manera con Ricardo, solo que él no se dejó. Es de las pocas personas que se ha enfrentado a ella. No se ha dejado maltratar verbalmente. Por eso, la tensión no ha permitido que las cosas marchen bien en la obra”.

De esta manera esperan que se puedan solucionar los problemas debido a que no es buen ambiente para trabajar ni con Violeta Isfel ni Ricardo Ache.