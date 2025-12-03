Los 3 lugares en México que parecen de otro mundo, según la IA

Es una realidad que México tiene lugares de gran impacto, espacios que por su aspecto físico y por los ejemplares que albergan que parecen de otro mundo, situación que provoca que miles de visitantes acudan a conocerlos y maravillarse con su singular aspecto.

En el país hay muchas alternativas que podemos conocer, pero uno siempre busca los espacios más impresionantes, es así que consultamos con la IA para que nos proporcione tres alternativas únicas que son imprescindibles de visitar.

¿Cuáles son los lugares que parecen de otro mundo?

La realidad es que México tiene muchos lugares que parecen de otro mundo, pero en está ocasión consultamos con la IA de Gemini para que nos de las 3 opciones más impactantes. Estas fueron sus 3 opciones:

Las Pozas de Edward James, ubicados en Xilitla, es un jardín escultórico que se construyó en medio de la selva, un espacio surrealista que atrae a miles de usuarios para poder verlo. De hecho en esa zona se han grabado varios videos musicales debido a su misticismo.

Las Coloradas en Yucatán, un puerto pesquero donde podrás ver las únicas playas rosas, de un tono pastel que te impresionara. Se recomienda ir en marzo y agosto por el mediodía, ya que tendrás una coloración más intensa.

Dunas de Yeso en Coahuila, un desierto blanquecino que parece salido de una película de ciencia ficción. Se sabe que dicho territorio antes estuvo bajo el mar prehistórico, pero cuando se dividió la Pangea, causando que se crearan ríos que se fueron secando, dejando ese paisaje desértico de cine.

¿Qué otro lugar recomienda la IA?

Aunque la IA de Gemini nos explicó cuáles son los 3 lugares que parecen de otro mundo, al final del conteo dejó una mención honorífica de un territorio que igualmente merece ser reconocido por su aspecto único.

Resaltando Hierve el Agua, ubicado en Oaxaca, un balneario natural en el que podrás sumergirte en agua templada de las cascadas petrificadas, mientras disfrutas de un paisaje impresionante. Un espacio en México ideal para relajarte y sacar todo el estrés que tengas acumulado.