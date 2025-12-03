inklusion logo Sitio accesible
Nota

El celular de Elektra que cuesta menos de 4 mil pesos, tiene 3 cámaras y la batería dura todo el día

La promoción es ideal para quienes buscan buen rendimiento de un smartphone sin gastar de más. Checa las características.

Si quieres cambiar de celular sin invertir demasiado, Elektra tiene una opción que sorprende por su equilibrio entre precio y características. Por menos de 4 mil pesos, este modelo incluye un sistema de tres cámaras, buena capacidad de almacenamiento y una batería que aguanta todo el día, convirtiéndose en una alternativa ideal para uso diario sin sacrificar rendimiento.

La popular tienda acaba de publicar en su tienda en línea un Samsung Galaxy A35 de 128GB liberado en color azul a tan solo $3,150, un precio más que accesible incluso para tener en cuenta si quieres hacer regalos en Navidad, dado que anteriormente el mismo dispositivo se vendía a $6,999.

Las características principales del celular Samsung que oferta Elektra

  • Visualiza tu contenido en la pantalla FHD+ de 6.6"
  • Almacena tu contenido favorito en la memoria interna de 128 GB
  • Captura tus recuerdos con la cámara trasera de 50 + 8 + 5 Mpx
  • La batería de 5,000 mAh te rendirá todo el día.
Así es el celular que vende en oferta Elektra
Elektra

De acuerdo a la información de la marca, sus cámaras ofrecen hardware y software innovadores para que puedas tomar una galería llena de contenido digno de compartir, capturando magníficas fotos de paisajes, añadiendo dimensiones impresionantes, obteniendo detalles finos y tomando selfies fabulosas.

Además, su memoria interna te permitirá transportar gran cantidad de información y aplicaciones sin problema, con una memoria RAM en conjunto con su sistema operativo te permitirán trabajar en múltiples tareas a la vez de manera eficiente.

Esto debes tener en cuenta a la hora de cambiar tu celular

  • Define el uso que le darás: redes sociales, fotografía, juegos, trabajo o multitarea: eso determina el tipo de hardware que necesitas.
  • Procesador y rendimiento: asegúrate de que el modelo tenga un procesador suficiente para tus actividades cotidianas o exigentes.
  • Batería y carga rápida: revisa la capacidad en mAh y si el equipo incluye carga rápida o carga eficiente para todo el día.
  • Memoria y almacenamiento: opta por suficiente RAM para fluidez y buen almacenamiento interno, especialmente si usas muchas apps o tomas muchas fotos.
  • Calidad de la cámara: considera la resolución, apertura, estabilización y funciones como modo noche, según lo que te interese.
  • Pantalla: checa el tamaño, tipo de panel (LCD, AMOLED) y la tasa de refresco para una mejor experiencia visual.
  • Actualizaciones de software: verifica cuántas actualizaciones ofrece la marca, ya que influyen en seguridad y rendimiento a largo plazo.
  • Diseño y comodidad: elige un modelo con peso y tamaño adecuados para tu uso diario.
  • Precio y relación calidad–costo: compara varias opciones dentro de tu presupuesto para encontrar la mejor combinación de specs y precio.
