El celular de Elektra que cuesta menos de 4 mil pesos, tiene 3 cámaras y la batería dura todo el día

Si quieres cambiar de celular sin invertir demasiado, Elektra tiene una opción que sorprende por su equilibrio entre precio y características. Por menos de 4 mil pesos, este modelo incluye un sistema de tres cámaras, buena capacidad de almacenamiento y una batería que aguanta todo el día, convirtiéndose en una alternativa ideal para uso diario sin sacrificar rendimiento.

La popular tienda acaba de publicar en su tienda en línea un Samsung Galaxy A35 de 128GB liberado en color azul a tan solo $3,150, un precio más que accesible incluso para tener en cuenta si quieres hacer regalos en Navidad, dado que anteriormente el mismo dispositivo se vendía a $6,999.

Las características principales del celular Samsung que oferta Elektra

Visualiza tu contenido en la pantalla FHD+ de 6.6"

Almacena tu contenido favorito en la memoria interna de 128 GB

Captura tus recuerdos con la cámara trasera de 50 + 8 + 5 Mpx

La batería de 5,000 mAh te rendirá todo el día.

De acuerdo a la información de la marca, sus cámaras ofrecen hardware y software innovadores para que puedas tomar una galería llena de contenido digno de compartir, capturando magníficas fotos de paisajes, añadiendo dimensiones impresionantes, obteniendo detalles finos y tomando selfies fabulosas.

Además, su memoria interna te permitirá transportar gran cantidad de información y aplicaciones sin problema, con una memoria RAM en conjunto con su sistema operativo te permitirán trabajar en múltiples tareas a la vez de manera eficiente.

