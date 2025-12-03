Miss Universo Tailandia EXHIBE video como supuesta prueba para defender a Nawat Itsaragrisil, tras denuncia penal a Fátima Bosch

La polémica entre Nawat Itsaragrisil y la mexicana Fátima Bosch volvió a estallar en todos lados luego de que Miss Universo Tailandia difundiera un video que aseguran desmiente las supuestas ofensas del empresario contra la mexicana. Según el comunicado, Nawat nunca dijo “tonta” o “st*pida” y todo fue un malentendido, pues él más bien dijo la palabra “daño”, algo que —afirman— se escucha claramente en las grabaciones compartidas en redes.

Miss Universo Tailandia publica “prueba” en defensa de Nawat Itsaragrisil: ¿qué muestra el video?

La difusión llega justo después de que Nawat anunciara una denuncia penal formal en contra de la ganadora de Miss Universo, Fátima Bosch, lo que ha reavivado un debate que parecía haberse enfriado tras el certamen.

¿Qué dice el comunicado oficial de Miss Universo Tailandia?

En su publicación, Miss Universo Tailandia señaló que: “Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó ‘tonta’ a la Sra. Fátima Bosch. Lo que dijo fue ‘daño’, lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente.”

Además, recuperaron la supuesta frase completa de Nawat para intentar demostrar su inocencia: “Si sigues la orden de tu director nacional, estás perjudicando; si no, puedes hacerlo. Estoy muy contento y el buen informe se enviará a la organización…”

Tal parece que hay muchos a los que no les gusta la victoria de la mexicana y, con la demanda en proceso, es evidente que muchos intentan reforzar la versión del empresario y exhibir evidencia audiovisual que respalde su dicho. Un problema como este, inevitablemente, trasciende a redes sociales donde muchos, sobre todo los mexicanos, han defendido a capa y espada a la ganadora.

¿Cómo reaccionó el público? Redes divididas y mucha indignación

La publicación se convirtió rápidamente en un campo de batalla digital. Algunos usuarios aseguran que el video no cambia nada y que, independientemente de si todo fue un error de pronunciación, el empresario no fue una persona amable con la concursante. Por otro lado, afirman que estos eventos no tienen nada que ver con la coronación de Fátima Bosch por lo que debería seguir siendo la legítima ganadora moral del certamen.

Otros consideran que la organización tailandesa está intentando “limpiar” la imagen de Nawat y reclaman un evidente sesgo.

Entre los comentarios más virales destacan:

“No solo fue una vez, fueron 2 las veces que la llamó ‘tonta’… preocupa cómo endiosan el machismo de ese señor”

“Vivir del pasado también habla de la persona que es. No soportan el éxito de una mexicana”.

El caso se encuentra lejos de cerrarse y solo sigue ganando fuerza mediática, especialmente porque la denuncia es penal y la organización insiste en que el video “prueba” su inocencia.

¿Qué sigue en esta guerra mediática?

De momento, ni el video ni el comunicado parecen haber cambiado la percepción pública de los mexicanos: las dudas continúan, las interpretaciones se dividen y la historia está lejos de terminar.

Lupita Jones, afirma que se trata de personas que solo querían ver ganar a su país y que no deberían atacar directamente a la ganadora del certamen, quien no tiene nada que ver con la decisión de la organización.

