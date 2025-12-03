César Doroteo comparte adelanto de su participación en la Asamblea de esta noche: “Diré cosas que traigo guardadas”

La Asamblea de esta noche promete fuertes emociones de cara a la recta final de La Granja VIP y uno de los participantes que quiso compartir un breve adelanto de su próxima participación fue César Doroteo.

El segundo nominado de esta semana aprovechó las cámaras de la habitación principal del reality show para mandar un mensaje a sus fanáticos pidiendo votos y también dejó ver detalles sobre su inminente intervención en la Asamblea de esta noche.

Si bien dijo que "nadie va a poder decirle nada" porque ayer subió al cuadro de nominados tras haber perdido el Duelo ante su compañera Kim Shantal, anticipó que "se va a poner buena" y estableció que va a "decir unas cosas que trae guardadas".

"El 'look' se viene grande": Teo promete outfit memorable para la final

Por otro lado, Teo también se comprometió con el público que seguía la transmisión 24/7 del reality show a vestir un outfit que "se viene grande" si llega a la final de La Granja VIP, el cual definió incluso desde antes de ingresar a la competencia, y afirmó que tiene la certeza de que querrán ver el 'look', ya sea "burlarse, hacer un meme" o para calificarlo como "impresionante".

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva Asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Fabiola Campomanes y César Doroteo; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

