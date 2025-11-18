Frente Frío: Lista de estados que tendrán mínimas de -10 grados hoy martes 18 de noviembre
La República Mexicana ha entrado en un periodo de bajas temperaturas gracias al nuevo Frente Frío. ¿Qué estados serán los más afectados al respecto?
El arribo de un nuevo Frente Frío a la República Mexicana ha ocasionado una capa de bajas temperaturas que se harán presentes en varios estados del país. De hecho, varios de estos tendrán mínimas de -10 grados, por lo que deben seguir las recomendaciones de las autoridades correspondientes.
Y es que, durante este martes 18 de noviembre, un puñado de estados de la República Mexicana vivirán las inclemencias de las bajas temperaturas gracias a la llegada de un nuevo Frente Frío. Por tal motivo, aquí conocerás cuáles son los lugares más afectados por este fenómeno climático.
¿Qué estados serán afectados por mínimas de -10 grados hoy martes 18 de noviembre?
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, estados como Sonora, Durango, Chihuahua y las zonas serranas de Baja California vivirán mínimas de -10 a -5 grados durante este martes 18 de noviembre, mientras que Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México tendrán mínimas de -5 a 0 grados.
Las mínimas de 0 a 5 grados lastimarán estados como San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca y Querétaro, mientras que Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila tendrán rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora.
Finalmente, Baja California, Sonora, Oaxaca, Guerrero y Chiapas tendrán que lidiar con chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm, mientras que Chihuahua, Michoacán, Baja California Sur, Veracruz, Querétaro, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán vivirán intervalos de chubascos de 5 a 25 mm.
¿El Frente Frío dejará nieve durante este día?
La Conagua establece que la probabilidad de nieve o aguanieve en algunos estados de la República, tales como las sierras de Baja California y el Norte de Sonora, es latente. Por ello, quienes radiquen en estos espacios deberán sobreponerse a las adversidades y evitar enfermedades respiratorias durante este día.