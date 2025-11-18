Frente Frío: Lista de estados que tendrán mínimas de -10 grados hoy martes 18 de noviembre

El arribo de un nuevo Frente Frío a la República Mexicana ha ocasionado una capa de bajas temperaturas que se harán presentes en varios estados del país. De hecho, varios de estos tendrán mínimas de -10 grados, por lo que deben seguir las recomendaciones de las autoridades correspondientes.

Y es que, durante este martes 18 de noviembre, un puñado de estados de la República Mexicana vivirán las inclemencias de las bajas temperaturas gracias a la llegada de un nuevo Frente Frío. Por tal motivo, aquí conocerás cuáles son los lugares más afectados por este fenómeno climático.

¿Qué estados serán afectados por mínimas de -10 grados hoy martes 18 de noviembre?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, estados como Sonora, Durango, Chihuahua y las zonas serranas de Baja California vivirán mínimas de -10 a -5 grados durante este martes 18 de noviembre, mientras que Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México tendrán mínimas de -5 a 0 grados.

Las mínimas de 0 a 5 grados lastimarán estados como San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca y Querétaro, mientras que Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila tendrán rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora.

Finalmente, Baja California, Sonora, Oaxaca, Guerrero y Chiapas tendrán que lidiar con chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm, mientras que Chihuahua, Michoacán, Baja California Sur, Veracruz, Querétaro, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán vivirán intervalos de chubascos de 5 a 25 mm.

¿El Frente Frío dejará nieve durante este día?

La Conagua establece que la probabilidad de nieve o aguanieve en algunos estados de la República, tales como las sierras de Baja California y el Norte de Sonora, es latente. Por ello, quienes radiquen en estos espacios deberán sobreponerse a las adversidades y evitar enfermedades respiratorias durante este día.