Frente Frío 18: Estos son los estados que tendrán LLUVIAS y MÍNIMAS de -10 grados el 6 y 7 de diciembre

El primer fin de semana del mes se caracterizará por tener bajas temperaturas y un periodo de lluvias y chubascos que se reflejarán en varios estados del país gracias al Frente Frío 18, el cual impregnará con fuerza durante el sábado 6 y domingo 7 de diciembre del 2025.

Con pocos días para que termine el año, los fenómenos de la naturaleza continúan y uno de ellos es precisamente el Frente Frío 18, mismo que afectará a muchos estados de la República Mexicana durante este fin de semana no solo con mínimas, sino también con lluvias, chubascos y fuertes rachas de viento.

¿Qué estados serán afectados por el Frente Frío 18 el 6 y 7 de diciembre?

Sábado 6 de diciembre:

Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero y Michoacán: Chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Durango, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, San Luis, Guanajuato, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán: Intervalos de chubascos.

Zonas serranas de Durango y Chihuahua: Mínimas de -10 a -5 grados.

Zonas serranas de Sonora, Baja California, Tlaxcala, Puebla y Estado de México: Mínimas de -5 a 0 grados.

Conagua

Domingo 7 de diciembre:

Regiones de Puebla y Veracruz : Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

San Luis, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo: Chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Guanajuato, Tamaulipas, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero, Campeche y Tabasco: Intervalos de chubascos.

Zonas serranas de Durango y Chihuahua: Mínimas de -10 a -5 grados.

Zonas Serranas de Sonora y Baja California: Mínimas de -5 a 0 grados.

Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz y el Estado de México: Mínimas de 0 a 5 grados.

¿Qué recomendaciones tomar ante las lluvias y las bajas temperaturas?

Las autoridades recomiendan no salir de los hogares en caso de ser estrictamente necesario durante este periodo del Frente Frío. De igual forma, no descartes consumir bebidas calientes y tapar tanto la boca como la nariz en caso de salir de tu hogar para evitar enfermedades respiratorias.