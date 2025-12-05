Esto dijo Cibad Hernández tras las declaraciones de Melenie Carmona

La vida de Alicia Villarreal sigue siendo el blanco de las miradas de los reporteros dedicados al espectáculo y de sus seguidores. Es que la cantante se divorció nuevamente y dio inicio a una relación sentimental con el influencer Cibad Hernández, algo que por ahora parece no aceptar del todo su hija Melenie Carmona.

Fue la también artista la que en sus redes sociales reveló su apreciación sobre la nueva relación sentimental de su madre. En este punto, Melenie Carmona cuestionó la rapidez con la que Alicia Villarreal y Cibad Hernández han hecho público su amor por lo que el influencer rompió el silencio y se refirió a sus declaraciones.

¿Qué dijo Melenie Carmona?

La nueva relación sentimental entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández ha dado mucho de qué hablar y de ello no estuvo exenta la hija de la cantante, Melenie Carmona, quien recientemente realizó un video en vivo en su cuenta de TikTok para referirse al asunto.

La joven artista dejó en claro que no se opone a que su madre le haya dado una nueva oportunidad al amor tras divorciarse de Cruz Martínez. Sin embargo, Melenie Carmona criticó la forma en que Alicia Villarreal está actuando ya que no le parece la rapidez con la que vive su nuevo romance con el influencer.

¿Qué dijo Cibad Hernández?

Tras estas declaraciones, fue el propio Cibad Hernández quien se expresó en medio de una entrevista con el periodista Javier Ceriani. El influencer dijo respetar la opinión de la hija de Alicia Villarreal ya que “cada persona vive sus procesos y duelos completamente diferentes pero la vida es muy justa y muy grande y el tiempo es el único aliado que nos va a dar la verdad”.

“Ahorita lo único que me queda es respetar su punto de vista, respetar sus palabras, su duelo. No tengo el gusto de conocerla pero respeto mucho su postura y respeto sus palabras. Creo que habla desde su sanidad y eso hay que respetarlo mucho y yo siempre en apoyo de la familia incondicional”, sentenció Cibad Hernández.