Melenie Carmona protagoniza pelea con fans de Alicia Villarreal

La relación entre Melenie Carmona y Alicia Villareal, parece no encontrarse en el mejor momento. Esto se ha visto agravado debido a que la joven acusó a su madre de haber generado una situación incómoda para ella como consecuencia de la manera en la que se ha manejado con su noviazgo con Cibad Hernández.

Así es que Melenie ha asegurado que ella le pidió a su madre que fuera precavida en sus apariciones públicas y demostraciones de amor en redes sociales porque eso repercutiría en la familia.

¿Que ocurrió entre Melenie Carmona y fans de su madre?

Pese al pedido de la joven, Alicia no le hizo caso por lo que Melenie publicó una transmisión en vivo en contra de su madre.

Esta situación lo que hizo fue provocar una respuesta de Pati Chapoy, la conductora principal de Ventaneando, quien le aconsejó “respetar a su madre porque gracias a ella está viva, gracias a ella come y gracias a ella tiene un lugar donde vivir”.

Por supuesto esto no cayó para nada bien en Melenie quien decidió utilizar su perfil de Instagram para expresarse. Allí colocó emojis de payaso y de monitos comiendo palomitas alrededor de un texto en el que se lee:

“Mi mamá no me mantiene. ¿De qué estudios habla en Estados Unidos? Ni saben qués how, puro medio pagado”.

Como era de esperarse, esta publicación comenzó a tener una catarata de comentarios sobre el tema. La mayoría de ellos fue en su contra debido a que la acusan deser “malagradecida” con su madre.

“Qué niña tan malagradecida con su mamá... ya miré en la TV lo que le hiciste”, se lee en uno de los comentarios que más respuestas generó, entre ellos dos de Melenie.

La hija de Alicia Villarreal respondió corto pero irónico: "¿Estás llorando?”, y agregó dos emoticones. Sin dudas esta respuesta dio paso a 29 comentarios más entre los que se encontraban su defensa.

Fuente: TV Y Novelas