Conoce estos hermosos lugares de Jalisco para disfrutar de vacaciones inolvidables

Las vacaciones de invierno son el momento ideal para disfrutar en familia de los hermosos destinos turístico que tiene México para ofrecer. No tienes elegido dónde descansar te vamos a recomendar algunos sitios de Jalisco qué servirán para desconectarte de la rutina. Aquí encontrarás playas montaña frescos y pueblos culturales.

¡Kim despacha a Fabiola y Adame en la Salvación! Revive lo mejor de La Granja VIP TV Azteca [VIDEO] Kim sorprende en La Granja VIP y gana La Salvación ante Fabiola y Adame, mientras que Sergio asegura que los del ‘cacaraqueo’ les tienen miedo. ¡Revívelo!

¿Cuáles son los destinos de Jalisco para vacacionar?

Uno de los sitios que no puedes dejar de visitar en Jalisco es Puerto Vallarta que tiene tranquilidad y entretenimiento. Aquí puedes disfrutar de playas amplias e ideales para nadar, actividades acuáticas como snorkel y paseos en barco.

Además su Malecón es ideal para disfrutar del atardecer. Disfruta de relax con un ambiente cosmopolita que es ideal para las familias que buscan calma.

Just south of Puerto Vallarta, Boca de Tomatlán is a small coastal village where the jungle meets the Pacific, with cliffs and water clearer than most of the Riviera. pic.twitter.com/Hh9zWSndSZ — 🇲🇽POVMEXICO (@POVMexico) November 27, 2025

Luego tenemos el pueblo mágico de Tapalpa que es uno de los más tranquilos del estado ya que cuenta con naturaleza pura. Aquí podrás encontrar cabañas entre bosques, cascadas cercanas y aire fresco. Te podrás desconectar de todo y reconectarte contigo mismo.

Si buscas arte y ambiente un poco bohemio, pues debes ir a Ajijic que tiene una vibra muy particular. Cuento con un clima y su comunidad multicultural pon lo que puedes enriquecerte. Hay lugares para caminar, disfrutar de galerías y relajarte con sus aguas.

Otro pueblo es Tequila este es un pueblo mágico muy famoso por sus destilerías que su paisaje agavero. Aquí podrás aprender sobre la avenida Nacional que se combina con paseos históricos y comida local. Esto es ideal para disfrutar de la cultura local.

Mazamitla es un destino para quienes prefieren naturaleza. Cuenta con bosques, cabañas hermosas y cascadas que hacen que reciba el nombre de" la Suiza mexicana". Podrás hacer senderismo y relajarte rodeado de árboles.

Partiendo de la bahía de Sayulita, podrás pescar una gran variedad de peces como lo es el dorado, pargo, huachinango, atún, sierra, entre otros. pic.twitter.com/EzQuXwAR0k — Sayulita Experience (@sayulitaexperi) December 2, 2025

Por último tenemos a Sayula en donde encontrarás historia, gastronomía y serenidad. Está próximo a Guadalajara y se puede disfrutar de cajeta, arquitectura antigua y grandes hoteles con spa.