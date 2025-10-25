Estas son las funciones ocultas de WhatsApp que harán tu vida más sencilla

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más importantes a nivel mundial, pues gracias a la comunicación que se tiene a través de ella, muchas empresas la han utilizado para mantenerse en contacto con sus trabajadores o, bien para invitarlos a reuniones sociales.

Es así como WhatsApp ha logrado acaparar la mirada de millones de usuarios que, sin embargo, no conocen todas las funciones ocultas que esta aplicación tiene. Ante este hecho, aquí conocerás todas y cada una de estas para que, a partir de ahora, tu vida sea mucho más fácil.

¿Cuáles son las mejores funciones ocultas de WhatsApp?

Tal vez no lo sabías, pero WhatsApp permite fijar hasta tres chats importantes en la pantalla de inicio de la aplicación, los cuales serán visibles una vez que entres al mismo. Esta función puede ayudarte si es que dichos chats son del trabajo o, bien, en ellos se encuentra tu pareja o tus amigos más cercanos.

Te puede interesar: ¿Cómo filtrar conversaciones mediante WhatsApp?

Si tu idea es comunicar un mismo mensaje a muchos de tus contactos sin la necesidad de formar un grupo, la función de listas de difusión permite enviar este de forma individual sin que los destinatarios sepan de quién fue. Tal función puede servir, por ejemplo, para quienes cuentan con un restaurante y desean que sus clientes conozcan el menú del día.

Finalmente, también luce inteligente y llamativo utilizar tu mismo chat como una especie de libreta digital en donde puedes colocar datos importantes de tu trabajo, ciertas contraseñas, imágenes o enlaces que siempre debes tener en cuenta y que, hasta ahora, no sabías en dónde guardar.

¿Qué métodos de comunicación tiene WhatsApp en la actualidad?

Los mensajes de texto son el método más utilizado por chicos y grandes para comunicarse a través de WhatsApp; sin embargo, no es la única forma de comunicación. Así como esta, existen otros métodos como las fotos, los videos, los audios e, incluso, los emojis y stickers, los cuales se han vuelto cada vez más populares con el paso de los años.