Giro inesperado: el marido de Kristin estaba en el recital de Coldplay con otra mujer

Durante meses, ha sido tema tendencia lo ocurrido con la KissCam de Coldplay. En la misma se captó a Kristin Cabot con Andy Byron en lo que era una escapada a escondidas que terminó en un escándalo de infidelidad.

El exCEO de Astronomer y la exdirectora de Recursos Humanos tuvieron muchas críticas y hasta les costó el trabajo. Ahora esta historia ha dado un giro inesperado ya que se supo que el exesposo de Kristin Cabot habría estado ese mismo día con otra mujer.

¿Con quién estaba el exmarido de Kristin?

Con todo el escándalo de infidelidad se revelaron datos personales como que Andy era un hombre casado y Kristin también pero que estaba separada. La portavoz de la exdirectora de RH de Astronomer fue la encargada de confirmar que Cabot no era infiel, debido a que tenía la solicitud del divorcio mucho antes del concierto y que además vivía separada.

En todas estas declaraciones que hizo la portavoz, surgió que el exesposo de Kristin estaba en el mismo concierto con su novia actual. Así es que ellos estaban separados cuando la mujer fue captada por la Kiss Cam.

¿Cuál esla relación entre Kristin Cabot y Andy Byron?

De acuerdo a lo que dijo la portavoz de Kristin, ella no era pareja de Byron y no sostenían un romance. No había una relación amorosa sino que tenían una excelente relación laboral y una amistad muy cercana, pero nada que ver con lo que lo que se manejó en redes sociales tras el video de la Kiss Cam de Coldplay.

Además quiso dejar en claro que Kristin admite que fue erróneo dejarse abrazar así por su jefe. Ella sume la responsabilidad pero todo lo que llegó después fue mucho debido hasta que le llegaron amenazas.

pov: vc foi curtir o show de coldplay com sua amante, mas ele colocou a kiss cam em vcs ☺️ pic.twitter.com/WpHjYli7EJ — Preta :) (@pretademaiss) July 17, 2025

“Fue inapropiado abrazar a su jefe en un concierto, y ella asume toda la responsabilidad sobre eso. Pero el escándalo, el daño a su familia y la pérdida de su trabajo, todo eso es muy injusto (...) Ella no tenía nada que ocultar, ya que incluso su exmarido estaba presente en la inmensidad del estadio”, dijo la portavoz.