“Ni me busques” ¡Teo hace fuerte confesión sobre Jawy! ¿Qué sucederá con ellos en La Granja VIP?

El pasado lunes 22 de septiembre se reveló al sexto granjero de La Granja VIP: César Doroteo, mejor conocido como Teo, quien llegó con toda la actitud a TV Azteca para decir que él sería quien ganaría este nuevo reality show. Fue durante la entrevista que tuvo con Mallezaa donde Teo dijo lo que pensaba de sus demás compañeros granjeros que ya habían sido destapados, y dijo algo sobre Jawy que a todos dejó con la boca abierta.

En La Granja VIP los granjeros tendrán que encargarse de cuidar a distintos animalitos de granja, y en una broma Mallezaa le dijo a Teo que qué haría si le “tocara comerse a alguno”, entre risas el creador de contenido aclaró que él no se iba a comer a nadie, por lo menos a “ningún animal” y agregó: “a ningún animal, por lo menos, por que ya vi que entró Jawy” y después de una muy breve pausa añadió “no es cierto estoy casado, Jawy, ¡ni me busques!”

¿Quién es la pareja de Teo?

Emmanuel Aguilar, “Emm Llop” en redes sociales, es la pareja de Teo, con quien ha estado desde el 2016. Emmanuel es creador de contenido, drag queen y también forma parte del podcast The Geek Talk. En redes sociales tanto Emm como Teo han compartido videos y fotografías de diferentes momentos de sus vidas juntos, y se dedican mensajes de amor y agradecimiento.

¿Quiénes son los granjeros confirmados para La Granja VIP?

Hasta el momento se han confirmado a seis granjeros, y te los presentamos a continuación por si no estás al tanto:



¿Cuándo se estrena La Granja VIP?

La Granja VIP se estrena el próximo domingo 12 de octubre, y podrás verlo a través de la señal de Azteca UNO a las 8:00 p.m., también podrás disfrutarlo en nuestro sitio web oficial y la app TV Azteca En Vivo.