Azela Robinson está muerta de pánico, recuerda la desaparición de su sobrino

Azela Robinson tuvo un pequeño encuentro con los medios y allí compartió lo que está sucediendo con su familia y el terrible caso de la desaparición de su sobrino. El joven fue reportado como extraviado desde el pasado mes de mayo, situación que lamentablemente para ellos no ha tenido un cierre satisfactorio. Esto es lo que se sabe de la pena que agobia a sus familiares.

¿El hijo de Imelda está desaparecido? Esto fue lo que dijo Marcelia Figueroa [VIDEO] Marcelia Figueroa es muy cercana a Maribel Guardia y ha mantenido comunicación con su sobrino, el pequeño José Julián.

Te puede interesar - ¿Qué pasó con la influencer que desapareció en Michoacán hace unos días?

Te puede interesar - ¿Qué pasó con este influencer desaparecido en Sonora?

¿Qué le pasó al sobrino de Azela Robinson?

Ya pasaron cuatro meses desde que el joven José Ramón Ponzanelli desapareció mientras se encontraba en su trabajo. Según los informes familiares, el sobrino de Azela estaba a punto de entrar a su turno en el hotel que atendía con su papá. Dado que no había cigarros entre los que estaban en ese momento con él, fue a la tienda para comprar unos.

Lo fatídico del caso es que tras su misión de ir por los mentados cigarros, a una tienda de conveniencia que se encontraba a cuadra y media del lugar, la vuelta nunca se concretó. Con esto la familia perdió a uno de sus seres queridos, quien dejó sus lentes y su teléfono celular en el hotel donde se empleaba.

¿Qué reportes han dado las autoridades sobre el caso del sobrino de Azela Robinson?

Este desafortunado suceso ocurrió el 12 de mayo en Querétaro y desde entonces, reporta la familia, nadie lo ha buscado. Según la postura de los allegados a José, las autoridades no han hecho absolutamente nada. Dado que el joven no traía consigo el celular, eso ha sido un impedimento para tratar de localizarlo.

Esto comentó la mamá: “Es como si la tierra se lo hubiera tragado. Salió a pie. Dejó su celular y sus lentes. Fue su sentencia de muerte no haberse llevado el celular porque es uno de los argumentos por lo que dicen que no pueden buscar a mi hijo”.

@serendipiadata Ramón Pérez Ponzanelli, de 32 años, salió de su casa en el fraccionamiento Milenio III el 12 de mayo de 2025 y nunca regresó. Su familia denuncia negligencia de las autoridades, retrasos en la ficha de búsqueda y errores en la toma de ADN que podrían haber afectado la investigación. Su madre, Mónica, abogada penalista, ha hecho todo lo posible para encontrarlo, usando sus redes sociales para difundir su búsqueda y denunciar las fallas de la Fiscalía de Querétaro. 📲💔 🔹 Ramón llevaba consigo solo su billetera, identificación, tarjeta de crédito y 150 pesos. 🔹 No tenía celular, lo que complicó su localización. 🔹 La Fiscalía tardó 7 días en emitir la ficha de búsqueda. 🔹 Las cámaras de videovigilancia del C4 estaban dañadas y no se giraron oficios a hospitales ni al SEMEFO. La difusión y la colaboración ciudadana son clave para localizarlo. Si tienes información sobre Ramón, comunícate de inmediato al 442 394 4781. #Desaparecido #Querétaro #RamónPérezPonzanelli #BúsquedaDeDesaparecidos #JusticiaParaRamón #FamiliaEnBúsqueda #TrueCrimeMexico #CasoReal #Difunde #ColaboraciónCiudadana #NoEstáSolo #MéxicoDesaparecidos #FiscalíaQuerétaro #Emergencia #AyudaCiudadana #HistoriasQueImpactan ♬ sonido original - SerendipiaData

Aunque familiares y amigos han hecho hasta lo imposible por alertar a las autoridades y a la población en general vía redes sociales, no ha existido respuesta alguna en pro de la hallazgo del hombre de 32 años.