¿Fin de su relación? Alex Montiel y su esposa, Dana Arizu, ya no se siguen en Instagram

Han pasado más de 2 meses del escándalo que envolvió al matrimonio de Alex Montiel y Dana Arizu. A principios de julio, la influencer Fabiola Martínez publicó un video donde contaba a detalle y con evidencias la relación que habría tenido con el “Escorpión Dorado”, quien le habría sido infiel a su esposa.

No se sabe cómo está la relación entre el creador de contenido y su esposa. Sin embargo, es posible constatar que los dos ya no se siguen en Instagram.

"¡Te llevas y no te aguantas!” Fabiola Martínez arremetió contra Alex Montiel, “El Escorpión Dorado” TV Azteca [VIDEO] Fabiola Martínez aseguró que no le tiene miedo a Alex Montiel, “El Escorpión Dorado, pues tiene muchas cosas que contar sobre la relación que mantuvieron.

Alex Montiel y Dana Arizu ya no se siguen en Instagram

Al entrar a los perfiles oficiales de Alex Montiel, Dana Arizu y el personaje del Escorpión Dorado, se puede notar que los esposos ya no se siguen entre sí. La cuenta del Escorpión Dorado sí sigue a Alex Montiel, pero no a Dana Arizu; lo mismo ocurre con la cuenta personal del influencer. Por su parte, Dana no sigue ni al Escorpión ni a Montiel.

Aunque no es posible revisar exactamente cuándo se hizo el cambio, todavía existen publicaciones pasadas donde ellos se etiquetaron; esto confirmaría que antes sí se seguían en redes, como se podría suponer al tratarse de esposos.

El 8 de julio, la influencer Fabiola Martínez publicó un video donde habla directamente de su romance con Alex Montiel. Ahí da detalles de la relación extramarital que habrían tenido, acompañando su relato con audios, capturas de llamadas perdidas y de mensajes de texto. Anteriormente, el creador del Escorpión Dorado había asegurado que solo había visto a Fabiola 4 veces en su vida.

Los primeros rumores de una supuesta infidelidad de Alex Montiel a Dana Arizu se difundieron a finales de 2023. En aquel tiempo los esposos aclararon públicamente que tenían una relación abierta, por lo que permitían relacionarse con otras personas bajo acuerdos específicos.

Hace poco más de un mes, después de que el creador de contenido perdió su pelea con Franco Escamilla para el evento Supernova Strikers, Dana Arizu le habría dedicado un mensaje de apoyo en redes sociales. Sin embargo, esa publicación ya no está disponible.