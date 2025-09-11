¿Guardas regalos de tus ex? Esto dice la psicología al respecto

Un hábito muy común es guardar los regalos de tus ex por lo que surgen ciertas dudas. ¿Está bien? ¿Es correcto preservarlos si estás en una nueva relación? Pues la psicología te saca las dudas.

Si bien hay personas que pueden obviar esto considerando que un detalle no afectará a la pareja, pues hay otros a quienes no los hacen sentir cómodo y te pedirán que los tires o regales.

¿Por qué guardas los regalos de tus ex?

De acuerdo a la psicología guarda regalos o botarlos, es una decisión muy personal. Los detalles como fotos, cartas, entre otros, pues forman parte de un buen recuerdo y que forman parte de tu vida. Ante esto no hay nadie más que tú el que decida si te hace bien o mal.

Los especialistas manifiestan que hay regalos que gustaron mucho por lo que los seguimos usando como ropas, calzado, carteras, etc. Si estas pasando por eso pues no tienes porque deshacerte de ellos si emocionalmente no te afecta. Tener esos recuerdos no te vinculan con una persona.

Para otras personas devolver los regalos o desecharlos, significa un cierre de un capítulo de su vida y es una forma de seguir adelante. Ante esto es importante tener en cuenta que desecharlo no implica que eliminas sentimientos o emociones.

pexels Esos obsequios pueden seguir siendo útiles.

La psicología también aclara que si nos hace bien o mal también dependerá de las razones que motivaron la separación.

¿Debes ocultárselo a tu pareja?

Decirle a tu nueva pareja que conservas regalos de tus ex pues es una decisión personal. Piensa si con los obsequios de otras personas vas contándole al mundo. No todo hay que decirlo y no necesariamente eso implica mentir. Pregúntate si el decirlo abonaría algo a tu nueva relación.

Si es un asunto importante para tu pareja discutirlo, pues tienes que reevaluar dicha relación y aclara que esto es algo que pertenece a tu pasado pero no te conecta emocionalmente con tu ex pareja.