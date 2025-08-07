Hay una moneda de 20 pesos conmemorativa que puede venderse en millones: es por su diseño único

Hay una moneda de 20 pesos que es una de las más buscadas por los coleccionistas y amantes de la numismática : la conmemorativa del escritor y ensayista, Octavio Paz, del año 2000 que representó el “cambio del milenio”. Y es que este ejemplar tiene un diseño que la hace única, lo que aumenta su valor con el paso de los años. ¿La tienes?

La moneda de 20 pesos de Octavio Paz fue acuñada en el año 2000 y estuvo en circulación hasta 2001. De acuerdo con el Banco de México (Banxico), está fabricada con un anillo de latón y el centro de cuproníquel. Tiene un peso de 15.945 gramos y un diámetro de 32.

(ESPECIAL) Así luce la moneda de 20 pesos de Octavio Paz por “el cambio del milenio”.

En el anverso se encuentra impreso el escudo nacional, que consta del águila mexicana posada sobre un nopal devorando una serpiente. Mientras que en el reverso está el rostro del escritor mexicano y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990 mirando hacia la derecha.

Un detalle que la hace especial es un fragmento de uno de sus poemas que está impreso al lado de su rostro. Dice: “Todo es presencia, todos los siglos son este presente”.

¿Cuánto vale realmente la moneda de Octavio Paz del año 2000?

En Mercado Libre, un vendedor oferta esta rara moneda conmemorativa en millones de pesos . Y es que, según su publicación en la plataforma de ventas en línea, pide $297,777,777 pesos por ella. El comerciante, ubicado en Jalisco, afirma que es original y que es la última moneda con estas características que tiene.

(ESPECIAL) ¿Cuánto vale la moneda de 20 pesos de Octavio Paz? Así se oferta en Mercado Libre.

Una moneda similar se ofertaba en medio millón de pesos en 2023.

Otras monedas de 20 pesos que valen mucho dinero

Banxico ha lanzado varias monedas conmemorativas de 20 pesos, y aunque siguen estando en circulación y son válidas para realizar pagos dentro del país, los coleccionistas prefieren guardarlas o venderlas por su valor que podría ser mucho mayor. Algunas de ellas son:

50 Aniversario de la aplicación del Plan Marina. (2018)

Bicentenario luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón. (2015)

Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana. (2015)

Centenario del Ejército Mexicano. (2013)

Vigésimo aniversario del Premio Nobel de Literatura a Octavio Paz (2011)

¿Dónde puedes vender monedas valiosas en México?

Si crees que tienes alguna moneda valiosa, pero no estás seguro, no te preocupes, porque en la CDMX (Ciudad de México) hay varios sitios especializados que podrían ayudarte a encontrar el valor real de tu moneda especial. Además, la puedes vender allí mismo.