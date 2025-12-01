Filtran moneda conmemorativa de 20 pesos que vale 7 MDP por su diseño en 3D

La numismática no deja de crecer en México, y parte de lo anterior guarda estrecha relación con las personas que venden sus pecunias a precios estratosféricos en internet. Ante este hecho, un ejemplo muy visible es una moneda conmemorativa de 20 pesos que vale hasta 7 millones de pesos en el ambiente digital.

Se trata de una moneda conmemorativa que guarda un valor histórico por demás llamativo pero que, además de su belleza estética, tiene un diseño que ha llamado poderosamente la atención de los coleccionistas, los cuales tendrían que desembolsar hasta 7 millones de pesos por tenerla en sus vitrinas.

¿Cuáles son las características de esta moneda conmemorativa de 20 pesos?

Lo primero a considerar es que esta moneda conmemorativa de 20 pesos guarda relación con la Independencia de México, un momento cumbre en la historia del país. Por ende, su característica principal es que cuenta con las efigies de José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero.

De acuerdo con el Banco de México, esta moneda conmemorativa de 20 pesos forma parte de la Familia C1, guarda una forma dodecagonal, tiene un diámetro de 30 mm, un canto estriado discontinuo y un peso de 12.67 gramos. Además, también cuenta con el Ángel de la Independencia en la imagen superior.

Ahora bien, según indica su dueño, esta moneda de 20 pesos guarda consigo un error de acuñación que la hace tener un “diseño 3D”; sin embargo, en realidad no explica más detalles en torno a qué características la hacen particular en relación a otras que existen en el mercado actual.

¿Cuál es el valor real de esta moneda de 20 pesos?

A pesar de que el dueño de esta moneda conmemorativa de 20 pesos coloca a su pecunia con un valor de 7 millones de pesos, la realidad es que expertos en numismática sugieren que su precio real ronda los 80 pesos. Por ende, es preciso analizar a detalle la pecunia antes de realizar alguna adquisición de este valor.