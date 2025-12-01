Fabiola Campomanes se desahoga con el Tío Pepe por actitud de Eleazar Gómez: “Ya no aguanto”

Si bien la eliminación de Lis Vega dejó muchos rostros tristes al interior de La Granja VIP, nadie se ha mostrado más dolida que Fabiola Campomanes y la revelación del video que eligió como parte de la tentación en la gala de anoche no disminuyó su malestar, por lo que el comportamiento de este día de Eleazar Gómez le ha provocado bastante enojo.

"Dame tips de paciencia": Fabiola se desahoga con el Mayoral

Luego de la confusión ocasionada por la división de tareas tras el reajuste del número de peones y el inicio de actividades sin un nuevo Capataz al mando, Fabiola Campomanes aprovechó la situación para desahogarse con el Tío Pepe.

Como Eleazar Gómez y Alfredo Adame no atendieron a las vacas antes de desayunar, la granjera vio una oportunidad para estar en el establo y alejarse del peón de esta semana. Más allá de que compartió que es una de las estaciones que más le agrada, externó que no aguantaba el comportamiento de su compañero y es que este día ha despotricado contra los demás participantes y aparentemente le lanzó una indirecta en la cocina de La Granja VIP.

Luego de que el 'Golden Boy' propusiera a ayudar a Fabiola y que el Tío Pepe aceptara la propuesta, la granjera agradeció la acción y puso manos a la obra. Eventualmente, la participante le hizo saber al Mayoral de La Granja VIP que "ya no aguantaba" y le "pidió tips de paciencia", a lo que la autoridad del reality show la exhortó a "respirar y contar hasta diez y cosas de ésas", lo que provocó que ambos recordaran el "comercial de hace años" y rieran para aliviar la tensión.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Lis Vega, derivado de su Legado, para convertirse en el primer nominado de la octava semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

