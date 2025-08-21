¡La paternidad no tiene edad! Famosos hombres que fueron papás a una edad avanzada
Grandes celebridades como actores, cantantes y empresarios se convirtieron papás a una edad avanzada y demostraron que no hay edad para amar a los hijos.
Varios famosos se han dado la oportunidad de ser padres por primera vez o en su segundo matrimonio a una edad avanzada, demostrando que no hay límites para amar a los hijos. Te compartimos un listado de aquellas celebridades que han impactado al anunciar su paternidad después de los 50 años.
Celebridades que han sido padres a una edad avanzada
Al Pacino: El actor hizo público en 2023 que se convertiría en padre a los 83 años con su novia Noor Alfallah. Al Pacino es 53 años mayor que su pareja, por lo que le pidió una prueba de paternidad a Noor, ya que creía imposible que a su edad pudiera engendrar un bebé.
Robert De Niro: El famoso histrión se convirtió en padre por séptima vez con su pareja Tiffany Chen. De Niro tenía 79 años cuando esto sucedió, se sintió feliz y orgulloso con el recibimiento de su bebé, ya que se considera más consciente y maduro con las dinámicas familiares.
Tommy Mottola: A los 63 años se convirtió en padre por cuarta vez. Mottola tuvo dos hijos de su matrimonio con Lisa Clark y posteriormente dos, con Thalía, su actual esposa.
Julio Iglesias: El cantante tuvo tres hijos en su primer matrimonio con Isabel Presley. Años después se casó con Miranda Rijnsburger, con quien concibio 5 hijos. El menor nació cuando el músico tenía 63 años.
Steve Martin: El actor, a diferencia de muchos, tuvo a su primer hijo a los 67 años con su esposa Anne Stringfield y aunque la noticia fue totalmente pública, el actor siempre ha decidido llevar su vida personal, muy privada.
Mick Jagger: Es bien sabido que tiene 8 hijos con 5 diferentes mujeres y en el año 2015 se dio a conocer que recibió a su octavo hijo a los 73 años. Fue padre por primera vez a los 27, por lo que existe una diferencia de edad abismal de 46 años entre su hijo menor y el mayor.
Eugenio Derbez: El mexicano tiene 3 hijos actores que se dedican a la actuación, mismos que son hijos de diferentes madres. Su actual matrimonio es con Alessandra Rosaldo, con quien tuvo a la pequeña Aitana. El actor se convirtió en padre por última vez a los 53 años.
Adal Ramones: El presentador tuvo dos hijos de su primer matrimonio con Gaby Valencia. En el año 2023 tuvo su segundo hijo con su actual esposa Karla de la Mora, por lo que se convirtió en padre por cuarta vez a los 61 años.