Hoy es 11/11 y deberías aprovechar el portal energético que se abrió con estos 2 rituales

El 11/11 es una fecha ideal para quienes buscan cambiar su suerte y cerrar el 2025 con buena energía. Hoy se abre un portal energético muy potente que invita a dejar atrás lo que ya no aporta y a manifestar nuevos deseos. Todo depende de la intención y de la conexión con uno mismo.

Para aprovecharlo al máximo, es importante seguir estos 2 rituales que ayuden a elevar la vibración y abrirse a la expansión. Este día representa un nuevo comienzo, claridad y transformación. Enfocarse en lo positivo y en lo que se desea atraer es clave para que la energía fluya de la mejor manera.

Ritual 1: Liberación y renovación

Encender una vela blanca o violeta es una práctica muy común cuando se busca limpiar la energía y renovar el ambiente. Estos colores están ligados a la purificación, la calma y la transformación, por eso se usan en distintos rituales espirituales modernos. De acuerdo con The Chalkboard Mag, este tipo de rituales ayudan a mover la energía estancada y preparar el terreno para nuevos comienzos, algo que encaja perfecto con la energía del 11/11.

Fuente: Canva Para aprovechar el portal energético del 11:11 es fundamental usar velas blancas y violetas.

El paso siguiente consiste en escribir en un papel todo aquello que se quiere soltar: miedos, inseguridades, hábitos que ya no aportan o pensamientos que limitan. Lo importante es hacerlo con sinceridad, dejando que las palabras fluyan sin juzgar. Luego, se recomienda leer la lista en voz alta, ya que al hacerlo se toma conciencia de lo que se desea dejar atrás.

Por último, romper o quemar el papel de manera segura simboliza ese cierre definitivo. Mientras se hace, se puede imaginar cómo todo lo negativo se disuelve y da paso a nuevas oportunidades. Es un gesto simple, pero con un gran poder simbólico: representa el momento en que uno se abre al cambio.

Ritual 2: Manifestación consciente

Este ejercicio parte de la idea numerológica de que el 11/11 es un “portal energético” que amplifica los deseos y las intenciones. Muchas personas lo consideran un día ideal para manifestar todo aquello que quieren atraer. De acuerdo con Times of India, lo mejor es hacerlo en un ambiente tranquilo: escribir tres metas claras que se deseen cumplir antes de que termine el año y, mientras se hace, visualizar cómo ya se han hecho realidad, sintiendo la emoción de haberlas logrado.

Fuente: Canva Otro ritual perfecto para aprovechar la apertura del portal energético del 11:11 es escribir intenciones.

Guardar el papel en un lugar especial, como una caja, una libreta o bajo la almohada, ayuda a mantener viva la conexión con esa intención y recordar lo que se está buscando. Cada vez que se lea, se refuerza la energía y la confianza en el proceso, algo que la numerología considera clave para manifestar resultados.

¿Qué significa 11:11 en lo espiritual?

El 11:11 es una de esas fechas que muchas personas asocian con la buena energía y los nuevos comienzos. En numerología se considera un número maestro, relacionado con el despertar de la conciencia y la intuición. Ver esta secuencia repetida suele interpretarse como una señal de que uno está en sintonía con sus pensamientos, emociones y propósito personal.

Fuente: Canva El portal energético que se abre este 11:11 es una oportunidad para terminar bien el 2025.

Desde una perspectiva energética, se entiende como un portal de manifestación: un momento especial en el que la energía del universo se intensifica y favorece la claridad sobre lo que se desea atraer. Es una oportunidad para soltar lo que ya no aporta y concentrarse en lo que realmente importa.

También se asocia con el equilibrio y la sincronía. Muchas personas creen que cuando el reloj marca 11:11 es una especie de recordatorio para detenerse un instante, respirar y observar qué se está pensando o sintiendo. En el fondo, representa una invitación a reconectar con uno mismo y con la intención de construir una versión más consciente de la propia vida.