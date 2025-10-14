Así se verá la CDMX en 50 años, según la inteligencia artificial

La Inteligencia Artificial (IA) no solo responde a las necesidades informativas de la sociedad sino que también contribuye a alimentar la imaginación. Tomando datos del presente y algunos hipotéticos, esta tecnología permite realizar proyecciones a futuro como lo es, en este caso, la fisonomía que tendrá la Ciudad de México (CDMX) dentro de 50 años.

La IA, entre otras acciones, es utilizada para recrear escenarios futuros bajo determinadas particularidades y en esta oportunidad se ha elegido a ChatGPT para que ofrezca una respuesta en torno a cómo se verá la capital mexicana dentro de 5 décadas.

¿Cómo será la CDMX en 2075?

ChatGPT utilizó diferentes bases de datos, analizó las probabilidades de crecimiento de la CDMX y cómo avanza la tecnología, además de las acciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Así fue como elaboró, además de una imagen especulativa, una especie de resumen sobre las características principales que tendrá la capital mexicana.

En la imagen difundida, puede observarse a la vegetación como protagonista, dando cuenta sobre la importancia que se le dará a la naturaleza y el cuidado del ecosistema para el bienestar de los mexicanos. La CDMX del futuro seguirá teniendo edificios de gran altura, misma en la que se movilizarán algunas personas gracias a taxis voladores.

El futuro de la CDMX con mirada sustentable

La IA remarcó que con el paso de los años la Ciudad de México (CDMX) se irá transformando para ser una ciudad sustentable en la que se protegerá el medio ambiente. Es por eso que los edificios serán cubiertos por jardines verticales, al igual que gran parte de la geografía de la capital.

FM Globo (ChatGPT)

Los autos eléctricos habrán ganado terreno, mientras que ya no habrá tanto tránsito en las principales calles. La CDMX mutará a una en la que los grandes canales se encargarán de colaborar ante las inundaciones y la época de sequías, mientras que la circulación será controlada mediante sensores.

ChatGPT afirma que dentro de 50 años habrá robots que ofrezcan diferentes servicios a los ciudadanos y la realidad virtual será integrada a los espacios públicos. La CDMX sería un ejemplo mundial en torno al avance de la tecnología y su aplicación para generar un ecosistema sustentable.