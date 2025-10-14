Esta es la maniobra de Heimlich, técnica que salva a las personas de ahogamiento; ¿cómo debe aplicarse?

Las redes sociales están elogiando la manera tan eficiente de reaccionar de esta niña que salvó la vida de su hermano menor. En el video se muestra cómo dos niños estaban pasando un día en total normalidad con su brincolín, pero en cuestión de segundos la vida les puso en una dramática situación. ¿Qué es la técnica de Heimlich y por qué deberías conocerla?

¿Qué es la técnica de Heimlich y por qué debes conocerla?

Los primeros auxilios son recursos que históricamente se han tratado de comunicar a las personas con el fin de tener la capacidad para reaccionar ante circunstancias adversas. En este caso, la maniobra de Heimlich es parte de los conocimientos básicos que podrían salvarle la vida a las personas.

Esta técnica consiste en un movimiento que se debe ejecutar cuando alguna persona está sufriendo un ahogamiento por obstrucción. Es común verla en niños que se “atragantan” con alimentos, dulces o inclusive juguetes. Allí, lo que se debe hacer es presionar con ambas manos en la zona del abdomen para tratar de que el objeto que obstruye logre salir.

Como primer paso (cuando la obstrucción es total), se puede probar con golpes sobre la espalda, mientras la persona que se está ahogando tiene la cabeza hacia el suelo. Sin embargo, si eso no funciona, es necesario acudir a la técnica ya mencionada, que puede observarse de manera gráfica en el siguiente video.

Aprende a hacer la maniobra de Heimlich, la técnica que te puede salvar la vida en un atragantamiento Tan importante como saber hacerla es saber CUÁNDO hacerla, pues hacerla cuando no es adecuado, puede empeorar la situación. Te explicamos todo lo que necesitas para hacerla correctamente, puedes salvar una vida. Enhorabuena si has ayudado a alguien con ella, cuéntanos tu experiencia en los comentarios y comparte para salvar a muchas personas!

¿Por qué se hizo viral la maniobra de Heimlich?

Esta información se comparte de manera constante vía redes sociales y también en colegios y diversos trabajos, pues es algo que puede presentarse en cualquier sitio. Sin embargo, se viralizó por el caso de dos niños en Texas que estaban jugando en un trampolín mientras comían un dulce. En un momento determinado, el niño pequeño se atragantó con el caramelo que justamente se comieron momentos previos al inicio de los saltos y fue la niña quien aplicó la maniobra para expulsar el objeto que provocó el ahogamiento de su hermano menor.