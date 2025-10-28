Así puedes aumentar tu pensión IMSS bajo la Modalidad 40

Tradicionalmente cuando se planeaba el retiro bajo la Modalidad 40 del IMSS, se tenían en cuenta las semanas cotizadas. Sin embargo, ahora se tiene en cuenta que puede no ser el método mas eficiente.

De esta manera en lugar de pagar costosos retroactivos, los futuros pensionados pueden sacar provecho a la inflación y logar una pensión igual o mayor con una inversión significativamente menor.

¿Cómo usar la inflación para tu pensión IMSS?

Si se paga retroactivos puede ser ineficiente y caro. Esto es porque se deben pagar recargos y actualizaciones y el salario base queda fijo por lo que no se ajusta a la inflación.

De esta manera se presenta como opción el pago hacia adelante con actualización inflacionaria que permite que el salario se ajuste conforme a la inflación. Si se interrumpen las aportaciones durante dos meses, la normativa te da la posibilidad de reinscribirte con un salario superior por lo que se eleva el promedio salarial.

Con este método podrás evitar que el salario se congele y podrás incrementarlo de forma sostenida.

Con esta estrategia se puede superar el esquema retroactivo con menos semanas cotizadas.

Si quieres planificar de manera adecuada bajo la Modalidad 40, se sugiere usar el promedio histórico de inflación para proyectar el crecimiento del salario base. Es muy importante que evites créditos para pagar retroactivos y priorizar la revalorización del salario sobre la acumulación de semanas, debido a que el impacto en la pensión depende directamente del promedio salarial.

Para esto puedes utilizar herramientas de simulación que calculen escenarios reales de inversión y retorno. De esta manera es importante aclarar que la relación entre semanas y monto de pensión no son lineales. En determinado momento el aumentar semanas tiene un efecto marginal, mientras que si incrementas el salario promedio produce resultados mucho más favorables.

En definitiva la forma de planear el retiro bajo la Modalidad 40 del IMSS, cambia radicalmente el enfoque tradicional. Si se aprovecha la inflación los futuros pensionados lograrán una pensión igual o mayor, con una inversión menor.

