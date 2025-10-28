Muere trágicamente influencer a los 25 años tras una videollamada con su pareja

En el mundo de las redes sociales, el nombre de Ben Bader era muy conocido, puesto que se trataba de un influencer y coach financiero, quien en sus perfiles oficiales se encargaba de subir videos de estilo de vida y finanzas, contenido que le permitió reunir un alto número de seguidores.

Lamentablemente, se dio a conocer que el joven usuario murió a sus 25 años. La noticia fue anunciada por su pareja. Aunque todavía no se tienen todos los detalles de su deceso, te compartiremos toda la información que se conoce hasta el momento.

¿Qué le pasó a Ben Baider?

El pasado 23 de octubre del 2025, se dio a conocer oficialmente que Ben Baider murió a sus 25 años en Miami. La noticia fue anunciada por su pareja Reem, quien desde su cuenta de Instagram subió varias publicaciones lamentando la muerte de su pareja.

El influencer y coach financiero, reunía a miles de seguidores en su cuenta de Instagram y TikTok, quienes igualmente lamentaron su repentina muerte y enviaron sus mensajes. Otros creadores de contenido, como Trina Nuance y Miles, enviaron sus mensajes de condolencias y tristeza a los seres queridos de Ben.

Antes de su fallecimiento, su pareja había tenido la oportunidad de hablar con él desde una videollamada, resaltando que todo parecía normal y que no se presentaba ningún tipo de afección de salud que comprometiera su bienestar. Por esa razón, fue algo muy inesperado para todos.

¿De qué murió el influencer?

Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte. La novia del influencer, destacó que el joven no padecía de alguna enfermedad que pusiera en riesgo su salud. Por esa razón, sorprendió a todos, al ser un fallecimiento muy repentino, en especial considerando que el 22 de septiembre había celebrado sus 25 años.

Por lo que debemos esperar a las nuevas notificaciones de sus familiares y amigos, quienes serán los encargados de dar todos los detalles del deceso del coach financiero, explicando toda la información nueva que se obtenga en las próximas semanas.