A estas personas la CFE les hará visitas sorpresas para cortes del servicio de luz

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hará visitas a casas sin previo aviso en el mes de noviembre, con el objetivo de cortar el servicio de luz.

Vecinos de la colonia #CampestreAragón agradecen el apoyo recibido por parte #AQC y la CFE. [VIDEO] Luego de transmitir la nota al aire en #AQC la CFE llevó acabo la sustitución de los dos postes en mal estado.

Sin embargo, los usuarios es importante tener en cuenta que las razones de esta decisión son claras ya que pueden provocar que se queden sin suministro eléctrico en sus domicilios de una manera inesperada.

Por lo general desde la CFE tienen que notificar a los usuarios antes de suspender el servicio de luz pero hay razones específicas y de gravedad en las que el corte puede ser inmediato y sin previo aviso. Esto es basándose en el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y las condiciones del contrato de suministro.

¿Cuál es la razón por la que la CFE puede cortar el servicio de luz?

Como mencionamos anteriormente, la CFE en noviembre comenzará a visitar casas sin previo aviso para poder cortar el servicio de luz en caso de que los usuarios estén incumpliendo las normas.

Esto significa que más allá de la falta de pago, lasrazonesque pueden llevar que se suspenda el suministro eléctrico son las que se muestran a continuación:



Manipulación del Medidor ("Diablitos") : Alterar, modificar o dañar el equipo de medición para que registre un consumo menor al real.

: Alterar, modificar o dañar el equipo de medición para que registre un consumo menor al real. Conexiones Clandestinas: Conectarse a la red eléctrica sin la autorización deCFE(lo que comúnmente se conoce como “colgarse” de los cables).

Conectarse a la red eléctrica sin la autorización deCFE(lo que comúnmente se conoce como “colgarse” de los cables). Acometidas Irregulares: Cualquier alteración en las instalaciones que impida el correcto funcionamiento del medidor o el registro del consumo.

#ComparecenciaCFE | Concluimos 16 proyectos estratégicos en la Red Nacional de Transmisión, que incrementan en 2,400 MVA la capacidad del sistema para obtener más energía, estabilidad y alcance, para cada rincón de México. -@EmiliaCallejaA, Directora General de la CFE. — CFEmx (@CFEmx) October 27, 2025

Cabe destacar que no es muy común esta razón para un corte de luz sin previo aviso, si hay una discrepancia o un ajuste de facturación significativo que el usuario no resuelve o no acepta puede llevar a la interrupción del suministro al no haber un acuerdo o convenio de pago.

A su vez también se debe tener en cuenta que la CFE puede suspender el servicio en caso de que considere que las instalaciones eléctricas del cliente representan un peligro.