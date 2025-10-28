Los granjeros construyen corraleta para el nuevo habitante de La Granja VIP

Estamos a solamente unas cuantas semanas del nacimiento de un becerrito en La Granja VIP y las celebridades han recibido la encomienda de construir una corraleta para el nuevo y esperado habitante.

Los granjeros ponen manos a la obra

Durante la nueva distribución de las tareas de esta semana, el Tío Pepe les dio una nueva encomienda a los granjeros: construir una corraleta de cara al próximo nacimiento de un becerrito.

El Mayoral de La Granja VIP les explicó a las celebridades que en tres semanas, aproximadamente, llegará el nuevo habitante, por lo que, aunque tienen tiempo de sobra, deben empezar con las actividades desde este día.

Entre varios granjeros y el propio Tío Pepe aportaron ideas en el corral de las vacas en torno a la construcción de la corraleta y coincidieron en que deben enfocarse en usar, principalmente, los recursos que tengan a la mano.

Como no necesariamente tienen el tiempo en contra, Kike Mayagoitia, Jawy Méndez y Sergio Mayer Mori comenzaron con las labores al exterior del corral debido a que de hacerlo adentro, ocuparían el espacio de las vacas.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Lis Vega, así como al elegido por el público para acompañar a La Bea en la suite del Capataz y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.