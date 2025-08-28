Influencer reaparece tras la trágica muerte de su hijo por ahogamiento

Después de casi 4 meses en los que la influencer estadounidense se alejó de las redes sociales, sus fanáticos supieron de ella de nueva cuenta gracias al primer comunicado lanzado tras la trágica muerte de su hijo mayor. Con esto, se resolvieron algunas incógnitas, aunque otras tantas quedaron en el aire. Aquí las palabras de la madre y su dolor tras perder a uno de sus hijos.

¿Qué dijo esta influencer respecto a la muerte de su hijo?

La influencer en mención es Emilie Kiser, quien entre Instagram y TikTok tiene poco menos de 6 millones de seguidores. Su contenido se basaba en lo referente al estilo de vida. A sus 26 años presumía la “vida perfecta” de muchos de los creadores de contenido de este tipo, sin embargo su vida sufrió una volcadura que los tiene en un proceso de duelo.

Según los reportes, Trigg falleció entre el 11 y 13 de mayo pasado, esto cuando se ahogó en la alberca de la casa. Aunque no hay resolución oficial, la información indica que Emilie salió con sus amigos mientras encargó a su hijo con su esposo, quien además estaba con su hermano. En un descuido el niño terminó en el agua y aunque los servicios médicos lo revivieron… días después su corazón dejó de latir.

¿Emilie Kiser volverá a su actividad como influencer?

Como era lógico, su primer comunicado fue para agradecer en general las muestras de cariño por un momento tan doloroso. Indicó que ella y su esposo están en un periodo de duelo y no hay fecha de regreso. Indicó que sí piensa volver, sin embargo no aseguró nada. Porque además entendió que ser tan abierta en el contenido donde muestra a sus hijos, puede ser peligroso ante personas que vulneran algunos límites.

¿Ya se tiene resolución de la policía por la muerte del hijo de la influencer?

Algo que muchos ya esperaban en esta publicación es la resolución de la policía estadounidense. Este accidente ocurrido en Arizona dividió opiniones en redes sociales. Aunque algunos argumentan la historia como una tragedia sin culpables… muchos otros comentarios se comportaron hostilmente contra Emilie y su esposo Brady. Entonces, en estos momentos queda esperar alguna resolución de dicho país.

