Infonavit está rematando casas y así puedes comprar una

Desde el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), ofrecían una oportunidad para los derechohabientes que estaban en búsqueda de una casa para construir su patrimonio, con la oportunidad de las casas recuperadas.

Liliana nos comparte lo que está sucediendo desde la alcaldía Cuauhtémoc en la “Feria del INFONAVIT”. [VIDEO] Conoce que tipo de información brindaran en la “Feria del INFONAVIT en tu Alcaldía”.

Estos precios eran muy atractivos ya que solían estar debajo del valor comercial, o si no cuentas con un crédito tan grande, estas podían ser una opción para ti.

¿Cómo es el programa de las casas recuperadas de Infonavit?

Las viviendas en cuestión tenían origen en los créditos hipotecarios que fueron incumplidos y recuperados legalmente por el Instituto, por lo que la preocupación en este aspecto era ajena, ya que contaba con regulación.

En el artículo 3, Fracción IV, de la Ley del Infonavit y con gestión del Programa de Regeneración Comunitaria. El objetivo era reinsertar dichas propiedades al mercado.

Actualmente no se encuentra disponible esta opción. El programa corresponde a la administración pasada, y la dependencia se encuentra realizando cambios y modificación esa la normativa que lo rige.

Es decir que el Instituto no comercializa las viviendas recuperadas en este momento ni de forma directa ni por medio de terceros.

¿Dónde ver las casas recuperadas de Infonavit?

Las casas podían representar un remate pero el proceso de compra no era tradicional. Infonavit generalmente no las vendía directamente al público.

De esta manera se debía buscar a través de los co-inversoresautorizados, es decir, a través de terceros como inmobiliarias y desarrolladoras. Y es que, estas empresas se encargaban de rehabilitar las propiedades y luego las ponerlas en venta.

Para encontrar las viviendas disponibles, se podía usar:



Portales Inmobiliarios

Desarrolladoras o Inmobiliarias

¿Se puede usar el crédito Infonavit para comprar una casa recuperada?

Anteriormente el Infonavit daba la posibilidad de utilizar tu crédito como derechohabiente no solo parala compra de la vivienda recuperada, sino también para cubrir reparaciones o mejoras.

Es por esto que tienes que tener en cuenta esta información pero así también atentos ante cualquier comunicado que hagan desde el mencionado ente.