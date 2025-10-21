Revelan detalles escalofriantes del asesinato de Medio Metro

La muerte del influencer ‘Medio Metro’, fue algo que sorprendió a los internautas, siendo una noticia inesperada para el público, hechos que siguen siendo investigados por las autoridades pertinentes para esclarecer la situación.

El mero sonidero con el Medio Metro, Alex Hoyer y la Chingu Amiga [VIDEO] Alex Hoyer, Chingu Amiga, Daniel Valle y Lizbeth Rodríguez se disfrazaron de Medio Metro e improvisaron los mejores pasos. ¿Quién ganó la batalla de baile?

Entre los usuarios ha surgido la duda sobre qué fue lo que pasó ante su inesperado deceso. Aunque todavía se hacen los procesos de investigación, ya se cuentan con algunos detalles al respecto, los cuales te compartiremos.

¿Qué le pasó a Medio Metro?

Francisco Pérez, mejor conocido como ‘Medio Metro’, el influencer que se dio a conocer por aparecer bailando en los famosos sonideros. Durante la mañana del 20 de octubre del 2025, se dio a conocer que fue hallado sin vida en los límites de Tlaxcala y Puebla.

Dentro de la información que se sabe, la población llamó a las autoridades al encontrar el cuerpo, quienes al llegar observaron que ya no tenía signos vitales. Dentro de los hallazgos que se encontraron se destaca un golpe en la cabeza, siendo una posible señal de la causa de su muerte.

Actualmente, se cuentan con varias posibles hipótesis sobre su fallecimiento, que van desde un accidente hasta un atropellamiento. También se está considerando la investigación por presunto homicidio. Pero ante tales posibilidades, las autoridades continúan con los procesos de investigaciones.

Encuentran sin vida a Francisco 'Pancho' Perez, mejor conocido como El Medio Metro de El Alto 🕺😔



Fue hallado esta mañana en la junta auxiliar de San Aparicio.@FiscaliaPuebla @SSC_Pue ya realizan las investigaciones correspondientes.#MedioMetro #Sonidero #Puebla #SanAparicio pic.twitter.com/fLiDwQhtIk — Sergio Fuentes (@CHECO_FUENTES_) October 21, 2025

¿De qué murió Medio Metro?

Es importante aclarar que dentro de las redes sociales había dos creadores de contenido que se llaman ‘Medio Metro’, uno era de Barrio del Alto en Puebla, y el otro era de ‘Sonido Pirata’ que era José Eduardo Rodríguez.

Ante esa situación, al darse a conocer la muerte del influencer, se generó mucho revuelo y confusión al saber de qué persona se trataba. En pocas palabras, quien falleció fue Francisco Pérez, también conocido como ‘Medio Metro de Puebla’.

Por ahora, debemos esperar a que las autoridades del estado, realicen más investigaciones al respecto, ya sea que aprueben la posibilidad de un accidente o de un posible homicidio, pero será información que la Fiscalía se encargará de anunciar en portales oficiales.