La dura acusación contra Alejandra Guzmán que enfrenta de una trabajadora

El nombre de Alejandra Guzmán vuelve a ser noticia luego de que artistas mayores de edad la acusaran de haberles quitado recursos económicos. Los señalamientos en contra de la cantante se dan en el marco de la asistencia que la Asociación Rafael Banquels ofrece a artistas retirados.

Historias Engarzadas - Alejandra Guzmán [VIDEO] Muchas son las cosas que se han dicho de Alejandra Guzmán en los medios de comunicación, pero ¿cuál es la historia que ha vivido La Guzmán ? Estas son las Historias Engarzadas de Alejandra Guzmán.

Alejandra Guzmán se encuentra alejada de los escenarios, pero no de las polémicas, luego de someterse a una intervención quirúrgica. La artista sufre problemas en su columna vertebral por lo que tuvo que acceder a la cirugía y ahora se encuentra en proceso de recuperación.

¿Por qué acusan a Alejandra Guzmán?

Las acusaciones contra Alejandra Guzmán fueron ventiladas por la revista TVNotas en donde entrevistaron a Lourdes Trujillo, conocida como “La payasita Serpentina”. La artista retirada hizo alusión a la cantante mexicana y a la organización que fue fundada por su madre, la reconocida actriz Silvia Pinal que murió en 2024.

“¿Por qué le quitas a las personas mayores que realmente lo necesitan?”, sentenció Trujillo aludiendo a Alejandra Guzmán. “Supe que tuvo que ver con que quitaran el apoyo a la asociación de su mamá”, expresó “La payasita Serpentina” al exponer su acusación contra la intérprete de “Yo te esperaba”.

¿Qué decisión habría tomado Alejandra Guzmán?

De acuerdo con lo expuesto por Lourdes Trujillo, Alejandra Guzmán habría decidido dejar de aportar dinero a la Asociación Rafael Banquels que asiste a artistas retirados. Esto habría ocurrido tras la muerte de Silvia Pinal ya que la cantante acusó que habían destituido a su madre como presidenta de la organización y que se habían aprovechado de ella por sus problemas de salud.

El dinero que se dejó de aportar ha impactado notablemente en la asistencia económica que reciben los artistas mayores de edad y ese es el motivo por el que critican a Alejandra Guzmán. “Estás mal. Tienes mucho dinero”, remarcó Lourdes Trujillo ante lo expuesto.

