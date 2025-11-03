Estas son las playas de Tamaulipas con distintivo Blue Flag

El distintivo Blue Flag es muy conocido dentro del turismo, puesto que se otorga a ciertas playas que cumplen con programas que garanticen el cuidado de las costas y fomenten acciones para protegerlo, siendo algo muy importante dentro del turismo.

Por suerte hay varias playas en México que lo tienen, es así que te detallaremos qué costa de Tamaulipas tiene ese reconocido distintivo para que los conozcas en tus próximas vacaciones, un gran lugar para visitar en familia, amigos o con tu pareja.

¿Qué playa de Tamaulipas tiene Blue Flag?

Aunque no en todas las playas la tiene, sí hay varias costas que se destacan por tener el distintivo Blue Flag. Hasta el momento, en México hay un total de 80 playas, 1 marina y 41 embarcaciones que tienen el reconocimiento internacional.

En el caso de Tamaulipas, se destaca que solamente la playa de Miramar cuenta con la bandera azul, un gran lugar recomendado para quienes quieren disfrutar de una costa limpia, ya sea que vayas con tus amistades, familia o pareja. Una gran alternativa cuando queremos alejarnos de la urbanidad y disfrutar del ruido del mar.

¿Por qué otorgan el distintivo de Blue Flag?

Como ya pudiste ver, el distintivo de Blue Flag no se le otorga a cualquier costa, marina o embarcación, para que sea merecedora del reconocimiento internacional; son indispensables que se cumplan con los siguientes parámetros:

Información y educación ambiental.

Calidad del agua.

Gestión ambiental.

Seguridad y servicios.

Responsabilidad social.

Turismo sostenible.

Recordemos que se trata de una Organización de la Sociedad Civil, que busca disminuir el impacto ambiental que se ve en el mar, por lo que premia a aquellos que fomentan el cuidado ecológico y hacen acciones para mantener la calidad del agua en perfectas condiciones. Recordemos que dicho distintivo, solamente se otorga a quienes se los merezcan, por lo que puede ser revocado ante el incumplimiento de los factores anteriores. Ahora que ya sabes la playa que tiene dicho distintivo, dinos, ¿con quién planeas visitarlo?