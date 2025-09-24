Le dicen el perfume de Dios: esta planta es fácil de cuidar y se pone en la entrada de la casa

Tener una planta suele ser una excelente alternativa para embellecer el hogar e inundar el ambiente con un aroma exquisito. Y una de las especies que ahora mismo es codiciada por los amantes de la naturaleza, es el jazmín, que incluso se ha ganado el nombre de “Perfume de Dios” en TikTok.

Lo mejor de todo es que se trata de una flor bastante noble en cuanto a cuidados y necesidades, por lo que puede mantenerse radiante en casas y departamentos. Ya que basta poner en marcha una serie de sencillos cuidados que garanticen su durabilidad.

Cómo cuidar la planta de jazmín: 7 consejos clave

Antes de poner una maceta en tu hogar, toma en cuenta que una planta es un ser vivo que requiere de atención constante para que luzca impecable. En el caso del jazmín o el “Perfume de Dios”, como le llaman en internet, lo ideal es tomar en cuenta los siguientes consejos que son de gran utilidad, y según el sitio especializado Almanac, facilitan el mantenimiento.

Freepik Los cuidados de la planta de jazmín son indispensables para mantenerla radiante

Pon la maceta sobre una bandeja con guijarros para regular la humedad. Riega cada que la tierra esté completamente seca al tacto y modera la cantidad. Incluye un soporte para macetas que mantenga el jazmín con una postura perfecta. Al menos cada tres meses recorta con sutileza las hojas que ya no estén en buenas condiciones. Trasplanta si notas que la flor va perdiendo vitalidad sin razón aparente. Verifica que la planta siempre esté en una zona libre de contaminantes externos, como los químicos de limpieza. Si tienes más de un jazmín, posiciónalos a una distancia prudente.

¿Cuál es el mejor lugar para poner la planta de jazmín?

Sobre cuál es la ubicación idónea para que el jazmín crezca correctamente, la recomendación general es tenerla en una zona bien iluminada, pero que no la exponga directamente a los rayos del sol, según Love The Garden.

Freepik La planta de jazmín requiere de luz natural para lucir perfecta todo el año

Por lo que una buena opción podrían ser las ventanas que van al sur del hogar, así como en las entradas principales, donde además mejorará la apariencia automáticamente.

En caso de que se quiera mantener en el exterior, el jazmín puede sobrevivir perfectamente en patios sin exceso de humedad. Sin embargo, para épocas invernales o temperaturas extremas, sí se sugiere tenerla en una zona techada, lo que evitará que la flor y el tallo sufran estragos que afecten su apariencia.