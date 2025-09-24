Este es el precio de esta extraña moneda conmemorativa de 20 pesos

Es muy cierto que durante los últimos años, la numismática ha ganado mucho terreno en el interés de las personas por buscar piezas que son muy bien cotizadas. Y es que se trata de coleccionar ejemplares de monedas y billetes que son de ediciones especiales, que tienen un detalle en particular, son conmemorativas y hasta cuentan con un error en su impresión.

Tal es el caso de una moneda de 20 pesos, la cual fue emitida por los 500 años de la fundación de la primera villa en Colima. Sin embargo, los expertos han determinado que esta moneda se puede utilizar con ese valor en cualquier transacción todavía, en algunos sitios especializados su precio puede variar al ser una moneda conmemorativa.

¿Por qué ha subido el valor de esta moneda conmemorativa?

Actualmente, este ejemplar puede alcanzar el valor de los 75 pesos, pero solo si la pieza no ha salido a circulación y con la condición de que se mantenga con sus características intactas. Para todos aquellos que tengan duda, aquí te dejamos algunas de sus características:

En el anverso, muestra el Escudo Nacional, mientras que en el reverso puede ver una representación sobre la fundación de la villa en Colima en 1523, año que resalta en su diseño, sin duda representa un momento clave en la historia de México, por lo que su valor ha subido y puede seguir incrementándose con el paso de los años, pues recordemos que de las monedas conmemorativas se hacen menos ejemplares.

Tómalo en cuenta:

