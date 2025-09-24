Así puedes activar los nuevos recordatorios de WhatsApp

Desde hace muchos años, WhatsApp se convirtió en la aplicación de mensajería más importante y usada del mundo, pues gracias a esta herramienta las personas pueden estar en contacto con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Además, cuenta con muchas funciones que permiten mejorar la experiencia de sus usuarios.

Sin embargo, son pocas las personas que saben cuáles son las funciones que pueden ser más útiles, ya que constantemente están haciendo actualizaciones. Una de las funciones que salió hace un tiempo, fue la opción de marcar un chat como ‘no leído’, aunque algunos usuarios olvidan que tienen que responder, pero todo parece indicar que eso será cosa del pasado.

Esto es lo que no sabías de los emojis, el moderno idioma universal [VIDEO] ¿De dónde se inspiraron sus creadores? ¿Qué significa ‘emoji’? Aprovechamos el Día Mundial del Emoji para platicarte algunos datos que no conocías.

¿Cómo activar los recordatorios del WhatsApp?

Por tal razón, WhatsApp está implementando los ‘Recordatorios’, función permitirá a los usuarios crear recordatorios de notificaciones para los mensajes, es decir que se va a poder poner una alarma para revisar un mensaje que dejaste pasar durante el día, pero que piensas responder más tarde.

Para activar esta función, es muy sencillo, pues se encuentra en el menú de acciones de un mensaje. A la hora de poner un recordatorio, la aplicación va a poner una campaña junto a la conversación para indicar que está activo y, una vez activado, se recibe una notificación con el texto completo del mensaje, también se podrá ver en vista previa

Para configurarlo, también está la opción de fecha y hora exacta para el recordatorio, es indispensable mencionar que se pueden elegir intervalos preestablecidos como dos horas, ocho horas o un día.

Finalmente, se estableció que una vez que se reciba este recordatorio se borrará de manera automática, pues está diseñada para mantener la interfaz de la app despejada y para garantizar que solo se vean los recordatorios activos, lo que va a ayudar a que la comunicación de los usuarios se haga más eficiente.

Cabe mencionar que estos recordatorios ya están disponibles para la última versión del sistema iOS, aunque se espera que en las siguientes semanas ya esté disponible para los demás usuarios; sin embargo, no existe una fecha confirmada.

