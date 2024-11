Ellos son los famosos que han sido victimas de secuestro

El pasado sábado por la noche, la jueza de MasterChef Zahie Téllez fue víctima de un secuestro en la carretera México-Cuernavaca y afortunadamente todo pudo resolverse gracias al movimiento de las autoridades. Te contamos cómo fue el terrible momento que vivió Zahie Téllez y qué otros famosos han sido privados de su libertad a causa de un secuestro.

El secuestro de Zahie Téllez, jueza de MasterChef

La noche del 23 de noviembre Zahie Téllez y su esposo se encontraban viajando en la carretera que va de la Ciudad de México a la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos cuando la pareja tuvo que orillarse al pie de dicha carretera para que Zahie atendiera una videollamada de trabajo, donde inicialmente hablaba con personal de la producción, para posteriormente ser enlazada a un programa de radio donde iba a ser entrevistada. La llamada fue interrumpida cuando un grupo de hombres armados los rodearon y los privaron de su libertad. Por fortuna las personas que estaban al otro lado de la pantalla se percataron de la situación por lo que inmediatamente se comunicaron con las autoridades, quienes se movilizaron al momento y pudieron rescatar a la pareja.

Famosos que han sido víctimas de secuestro

Adal Ramones: Uno de los casos más sonados, es el del conductor de televisión, ya que él mismo ha relatado en varias ocasiones cómo vivió terribles momentos al ser privado de su libertad. Adal se encontraba en el mejor momento de su carrera, pues había llegado al éxito gracias a su programa nocturno, además estaba a un mes de casarse con Gabriela Valencia. Ramones contó que los secuestradores eran fanáticos del programa y los días que estuvo con ellos, escuchaba el programa y los hombres le pedían disculpas, pero justificaban que era un trabajo.

Héctor Sandarti: El presentador de televisión alarmó a sus compañeros de trabajo cuando notaron su ausencia, una amiga se comunicó con alguien muy allegado a Héctor para informarle que no había llegado a una junta importante. Los secuestradores pidieron un rescate; sin embargo, Sandarti dijo que no tenía amigos ni dinero, por lo cual lo dejaron en libertad, pero pasó momentos de terror al pensar que podía no salir con vida.

Irán Castillo: En el año 2007, la actriz fue una víctima más al sufrir una privación de su libertad por tres días y aunque fueron momentos horribles para ella, ha dicho que los hombres que la tuvieron jamás la trataron mal. Gloria Trevi fue una gran amiga, pues ella sustentó el rescate para que Irán quedara en libertad.

Laura Zapata y Ernestina Sodi: Otro de los casos más conocidos es el de las hermanas, quienes salían del teatro San Rafael. Ambas fueron raptadas y privadas de la libertad por más de un mes. Laura ha confesado que fueron días traumáticos, ella fue liberada a los 18 días y Ernestina estuvo 16 días más en el lugar del secuestro.

Vicente Fernández Jr: Varios sujetos arribaron al rancho de “Los tres potrillos” y se llevaron al hijo de Vicente Fernández. Esto sucedió en el año 1998 y el caso fue conocido por todo el público mexicano y se supo que hubo una negociación millonaria para que la víctima fuera liberada.

