Los 4 sitios cerca de CDMX que aún no son muy turísticos y deberías aprovechar para conocerlos

Pese a que la CDMX está repleta de cosas por hacer, lo cierto es que fuera de su territorio también hay muchas cosas por descubrir y sitios que no son muy turísticos. Es el caso de estos destinos que usualmente no suelen estar entre las primeras opciones de los visitantes, pero que son una gran opción para viajes cortos.

¿Aburrido de ir siempre a los mismos lugares? 4 sitios cerca de la CDMX que no son muy turísticos y debes conocer

San Andrés Mixquic

El pueblo de San Andrés Mixquic es una joya oculta en la Ciudad de México, por lo que todavía no hay tanto flujo de turistas nacionales y extranjeros. Este rincón cuenta con paisajes verdosos y rodeados de naturaleza, además de que sus calles parecen ser de otra época.

La temporada óptima para ir es en octubre y noviembre por las festividades de Día de Muertos, aunque todo el año es posible recorrer su territorio para pasar un día alejado del caos. Eso sí, considera que al no ser realmente una zona turística, no existen tantas opciones de hospedaje ni para estancias largas, de modo que lo ideal es hacer visitas de “ida y vuelta”.

Crédito: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Aunque Mixquic está en la CDMX, no es tan frecuentada por los turistas

San Pedro Actopan

Este es otro de los sitios que aunque están en la CDMX, todavía no son muy turísticos y hasta pareciera que pertenecen a otra demarcación territorial. Esta comunidad se encuentra en la Alcaldía Milpa Alta, al sudoriente de la capital.

Se trata de un lugar idóneo para los amantes del mole, pues ha sido catalogado como “la capital” de este delicioso platillo tradicional mexicano. Y es tanta la cercanía que los habitantes tienen con esta receta, que anualmente se lleva a cabo una feria donde se vende en todas sus presentaciones.

Crédito: Sistema de Información Cultural San pedro Atocpan es ideal para los amantes del mole y la comida mexicana

Santa María Tonanztintla

Ubicado a tan solo una hora y media desde la Ciudad de México, Santa María Tonantinztla es perfecto para conocer aquellos puntos del país que aún no reciben un gran volumen de visitantes.

Además, esta localidad posee un gran valor histórico y tiene una hermosa iglesia, que según información del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue construida por los españoles en honor a la Virgen María. Dicho edificio ostenta la categoría de Monumento Histórico en 1933.

Crédito: Sistema de Información Cultural La iglesia de Santa María Tonanzintla es Monumento Histórico de Puebla

Acolman

Ahora que la época navideña se acerca, es una excelente oportunidad para conocer Acolman, uno de los sitios que está cerca de la CDMX, pero todavía no son muy turísticos y puede conocerse con tranquilidad. Esto ya que se le conoce como la cuna en la fabricación de piñatas, una tradición que lleva años presente dentro de la cultura popular mexicana.

Según el Gobierno del Estado de México, los puntos clave a conocer en una visita a Acolan son: Museo de Prehistoria, Museo de Sitio, Exhacienda San Antonio y la Iglesia de Santa María Magdalena.